Salinas se moviliza para que sus surfistas sean parte de la seguridad costera

La situación vivida esta semana en la playa de Salinas, donde un grupo de surfistas locales y un socorrista fuera de servicio lograron rescatar a tres jóvenes arrastrados por la corriente mientras un cuarto continúa desaparecido, ha derivado ya en una movilización ciudadana. Galo Martínez lanzó ayer, sobre las diez de la noche, una recogida de firmas en la plataforma Change.org para reclamar que los surfistas que habitualmente frecuentan el arenal sean reconocidos y apoyados como parte activa de la seguridad costera cuando no está operativo el servicio municipal de salvamento.

La petición, que ya ha comenzado a sumar apoyos en sus primeras horas, parte de una idea clara, en Salinas hay personas que, sin reconocimiento oficial, están interviniendo en situaciones de riesgo real. La propuesta subraya que los surfistas locales conocen el mar, las corrientes, los cambios de marea y las zonas más peligrosas de la playa, una experiencia que les permite actuar con rapidez en momentos críticos. De hecho, en los últimos días, su intervención ha sido decisiva para salvar vidas.

El detonante ha sido el rescate ocurrido a la altura de la escalera número 9, en una jornada en la que todavía no estaba activo el dispositivo de salvamento de la campaña de verano. Según relataron testigos y participantes en el auxilio, varios bañistas fueron arrastrados por la corriente y algunos compañeros trataban de mantenerlos a flote cuando llegaron los surfistas. José Pire, uno de los deportistas que acudió al rescate, describió la escena como "límite" y explicó que los jóvenes estaban "casi ahogándose", mientras el socorrista fuera de servicio que ya había entrado al agua apenas contaba con unas aletas.

La recogida de firmas reclama al Ayuntamiento y a las autoridades competentes que articulen algún sistema de colaboración con estos surfistas durante los periodos en los que no hay servicio de salvamento operativo. La propuesta no plantea sustituir a los socorristas profesionales, sino aprovechar la presencia constante de quienes están en el agua durante todo el año. Entre las medidas que se sugieren figuran formación complementaria, equipamiento adecuado y un cauce formal para integrarlos, de manera coordinada, en la respuesta ante emergencias en la playa.

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La iniciativa apela también al reconocimiento público de una labor que hasta ahora se ha realizado de forma espontánea y desinteresada. "Apoya a los hombres y mujeres que ya están protegiendo nuestras playas", recoge el llamamiento difundido en la plataforma. La campaña nace al calor de una tragedia que pudo ser aún mayor y pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre la seguridad en los arenales fuera de la temporada alta, especialmente en playas como Salinas, muy frecuentadas por bañistas y deportistas incluso antes del inicio oficial del verano.