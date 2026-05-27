Tercera jornada de búsqueda de Iyán Fariña en Salinas: más medios, más kilómetros y el anuncio de que Castrillón adelantará la temporada de salvamento

Sin un segundo de pausa. Así es como se están sucediendo las labores de búsqueda de Iyán Fariña, reanudadas en la mañana de este miércoles por mar y aire. Desde primera hora, miembros de los equipos de rastreo peinan la costa de la playa castrillonense en busca del joven avilesino de 19 años al que una secuencia de olas lo arrastró mar adentro cuando se estaba dando un chapuzón con unos amigos. Entre las novedades, destaca la ampliación del rango de búsqueda por parte de los Bomberos de Asturias, quienes han extendido su rastreo hasta las inmediaciones del Cabo Peñas. Por su parte, el gobierno municipal de Castrillón ha confirmado que, a partir del próximo año, el servicio de salvamento y socorrismo se activará más temprano: las playas del concejo contarán con socorristas a partir del 15 de mayo. Actualmente, da inicio el 1 de junio, lo que ha supuesto varias críticas, entre ellas del socorrista fuera de servicio y los surfistas en las últimas jornadas a raíz de la desaparición de Fariña.

Esta ampliación del servicio se articulará mediante un retén que, según explican desde el Ayuntamiento, convertirá a Castrillón en el primer municipio del plan SAPLA (el plan de salvamento autonómico) en activar este servicio, solo por detrás de Gijón. Además de esta medida, el gobierno local ha avanzado que estudia potenciar la seguridad con más medios materiales y de personal, al tiempo que prevé solicitar al Principado una mayor implicación y ayuda económica para optimizar este servicio esencial en la costa asturiana.

Un helicóptero sobrevuela la bahía de Salians ante la mirada de bañistas. / Christian García

No obstante, desde el Consistorio apelaron firmemente a la prudencia y responsabilidad individual de los bañistas. Las autoridades locales advirtieron que tanto el trágico suceso de Salinas como el rescate de varios usuarios este mismo martes en la playa gijonesa de San Lorenzo se produjeron fuera del horario operativo del servicio, insistiendo en que el peligro persiste si se accede al agua sin vigilancia activa.

Se amplía el rango de búsqueda hasta el Cabo Peñas

En cuanto al operativo de esta tercera jornada de búsqueda, este dio comienzo a primera hora de la mañana. El Cuco, el helicóptero de la Guardia Civil, despegó alrededor de las siete menos cuarto para buscar indicios del avilesino desaparecido. Ya pasadas las ocho de la mañana, el Helimer, el helicóptero de Salvamento Marítimo, dio el relevo al de la Benemérita para continuar el rastreo aéreo.

De forma paralela, y para complementar la búsqueda por aire, el equipo de drones de Emergencias alzó el vuelo a las diez de la mañana. Ya a las doce del mediodía, el helicóptero medicalizado de rescate de los Bomberos de Asturias, el "Cero cero", despegó para suplir al de la Guardia Civil hasta pasadas las dos de la tarde.

Un dron de Emergencias. / Christian García

Mientras, por mar, la patrullera del propio Instituto Armado daba comienzo a las labores de búsqueda por mar alrededor de las siete de la mañana y continuará haciendo batidas por la zona hasta las ocho de la tarde. Además, sobre la misma hora aproximadamente, miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Asturias y Galicia comenzaron a peinar la bahía de Salinas con una lancha neumática. Este grupo de submarinistas trabajará de forma continuada hasta las ocho de la tarde aproximadamente.

Este miércoles, los equipos que integran las labores de búsqueda -Bomberos de Asturias, Salvamento Marítimo, Guardia Civil y GEAS- continuaron con el rastreo en un perímetro de unos nueve kilómetros desde la playa de Salinas con especial foco a la bocana de la ría de Avilés. Además, en el caso de los Bomberos, esta ampliación del rango de búsqueda se extenderá durante esta jornada hasta el entorno del Cabo Peñas. Tal y como se indicó desde el centro de mando ubicado en la escalera 8 de Salinas, el operativo de búsqueda de este miércoles "sigue el plan previsto".

Además de los equipos de búsqueda, también la Cruz Roja, a través del equipo de apoyo psicosocial Erie (Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias), ha estado presente en Salinas para atender las necesidades de los padres y de los amigos de Fariña.

Tercer día de espera

Desde la tarde del lunes, familiares y amigos de Iyán Fariña siguen in situ las labores de búsqueda del joven avilesino de 19 años. A lo largo de estas horas, tanto la madre como el padre de Fariña han estado presentes en el paseo de la playa de Salinas arropados por su entorno más cercano a la espera de tener noticias de su hijo. Entre los acompañantes también estuvieron presentes algunos de los amigos con los que Fariña acudió a la playa en el trágico día del suceso, como Avrill, de 22 años, que también fue arrastrada por la corriente pero que por suerte fue una de las tres personas rescatadas por un socorrista fuera de servicio y un grupo de surfistas que se lanzaron al agua para auxiliarlos.

Sustos en el agua a pesar de las precauciones

Durante estos días, testigos del suceso constataron mayor cautela entre los bañistas de Salinas. Vecinos y paseantes afirmaron que tanto la noticia del incidente, como la instalación de carteles en las escaleras y la reproducción por megafonía que insta a la prudencia al no contar con socorristas en la arena ha permitido que los asistentes no se alejen de la orilla. Sin embargo, en las últimas horas no han faltado pequeños sustos.

La playa de Salinas durante las labores de búsqueda de Iyán Fariñas. / Christian García

Uno de ellos se produjo, precisamente, en la colindante playa de San Juan, en las inmediaciones del espigón, donde un varón requirió el auxilio de varios bañistas tras adentrarse en el agua. Casi de forma paralela, en la playa de San Lorenzo de Gijón, un grupo de bañistas fueron rescatados por una nadadadora en un suceso que movilizó a numerosos miembros de la Policía Nacional, Local, Bomberos e incluso el Helimer.