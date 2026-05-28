Castrillón prohíbe el baño en Salinas en el cuarto día de búsqueda de Iyán Fariña por mar y aire

"Playa peligrosa. Prohibido el baño". El Ayuntamiento de Castrillón ha instalado una gran pancarta a la altura de la caseta de salvamento de la playa de Salinas advirtiendo de los riesgos del arenal. Lo ha hecho en el cuarto día de búsqueda de Iyán Fariña, el avilesino de 19 años al que se llevó la marea en la tarde del lunes, cuando se estaba dando un chapuzón con unos amigos. En el dispositivo, una vez más, participan medios acuáticos y aéreos de los Servicios de Emergencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. La familia del muchacho, natural de Valliniello y vecinos de La Magdalena, está siguiendo un día más los trabajos a pie de playa en otro día veraniego del mes de mayo.

La intención es que en el día de hoy el radio de búsqueda abarque desde Los Quebrantos a Peñes. Además, está previsto que se intensifiquen los rastros en la costa de Gozón. La Guardia Civil inició a las 7.00 horas de este jueves el dispositivo de búsqueda del joven desaparecido en la zona de mar de la playa de Salinas. En el mismo está tomando parte la patrullera del Servicio Marítimo “Río Esera” junto con efectivos del GEAS de Asturias y Galicia, que está previsto mantenga la búsqueda hasta las 20.00 si no hay hallazgos. Además, la previsión es reconocerla zona desde Verdicio a Cabo Peñas entre las 10.00 y las 16.00 horas. Y por último durante toda la jornada seis patrullas de Seguridad Ciudadana recorrerán la zona costera hasta el municipio de Gozón.

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Por parte de Salvamento Marítimo en la franja horaria desde las 08.00 hasta las 10.00 horas efectuará rastreo el helicóptero Helimer. Por parte del SEPA intervendrán los drones de Bomberos de Asturias en la zona comprendida entre la ría de Avilés y la playa de Xago desde las 10.00 hasta las 16.00 horas. Posteriormente, entre las 16.00 y las 18.00 horas dicha labor será realizada por el helicóptero de Bomberos de Asturias.