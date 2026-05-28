Raíces de futuro en Corvera: los escolares del concejo renuevan el arbolado del embalse de Trasona

Los escolares de Corvera no solo jugaron este jueves entre la naturaleza, también plantaron las raíces de su propio futuro con motivo del Día del Árbol. La jornada comenzó sobre las nueve de la mañana con la llegada de los alumnos de los tres colegios del municipio al área recreativa de Overo, en el embalse de Trasona. Desde esa hora, los menores disfrutaron de una mañana repleta de actividades y juegos educativos antes de afrontar el momento central del día: la plantación de nueve ejemplares de gran tamaño y el posterior almuerzo en el merendero de este entorno natural.

La tarea sobre el terreno recayó en una docena de niños que, organizados en pequeños grupos, ejercieron como embajadores de sus respectivas clases para fijar los ejemplares al suelo. Entre estos representantes se encontraban Marco García y Paula Pérez, quienes compartieron con entusiasmo cómo fue el proceso. "Empezamos a colocar el árbol, después cogimos la pala con la tierra y la echamos al agujero", resumía Marco con orgullo. Su compañera Paula, además de coincidir en lo divertido de empuñar las palas, quiso destacar la trascendencia de su labor: "Los árboles son importantes porque nos dan el oxígeno y son muy bonitos en los paisajes".

El presidente de la Unión de Cooperativas Forestales de Asturias (UCOFA), César Pérez, explicó que para el área recreativa se seleccionaron árboles de un tamaño ya mayor para que tarden menos tiempo en crecer, concretamente de especies como abedul, cerezo y arce de plátano. "Es una zona donde alrededor ya hay mucho eucalipto y, al ser un área recreativa, es mejor unos árboles de sombra que no desentonen con lo que hay al lado", señaló Pérez. Respecto a los 350 ejemplares donados por el vivero de La Mata para los escolares, detalló que se trata de tejos y arces de plátano: "Son para ellos, para que lo planten en su casa o en su jardín".

Por su parte, el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, reivindicó la jornada como un "punto de encuentro" imprescindible entre los gestores de los montes y el sector educativo. Vigil destacó la necesidad de que los más jóvenes comprendan que la riqueza forestal de Asturias no es solo ecológica, sino también recreativa y económica. Asimismo, aprovechó el acto para poner en valor las inversiones del Gobierno autonómico en el sector, haciendo especial hincapié en la lucha contra los incendios forestales y en la futura tramitación del plan forestal, que planificará el desarrollo del sector para los próximos quince años.

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El alcalde de Corvera, Iván Fernández, agradeció que el Principado haya elegido el municipio para la celebración autonómica y enmarcó la actividad dentro de la estrategia medioambiental local. Según el regidor, estos nueve árboles se suman a un plan municipal de replantación de 200 nuevos ejemplares en todo el concejo. Fernández subrayó el valor pedagógico de la iniciativa al asegurar que, tras haber participado en la plantación, los niños ya sienten esos árboles como suyos: "Lo que se le enseña a un niño de pequeño, sus valores, ya son los que mantienen en la vida adulta".