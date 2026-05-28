El viento marca la cuarta jornada de búsqueda infructuosa del joven Iyán Fariña en la playa Salinas

El cambio meteorológico de este jueves condicionó las labores de búsqueda de Iyán Fariña en Salinas. Aunque el descenso de las temperaturas y el viento redujeron drásticamente la afluencia de personas a la playa -lo que alivia la presión sobre los servicios de emergencia-, el fuerte oleaje y el viento del este enturbiaron el agua, dificultando el trabajo de los equipos de búsqueda tanto por aire como en el fondo marino.

La jornada de este jueves comenzó con una situación totalmente extraña. En el paseo, a la altura de la caseta de salvamento, apareció colgada un cartel en el que se podía leer "Playa peligrosa. Prohibido el baño". Dada la severidad del aviso, colocado cuatro días después de que el avilesino de 19 años Iyán Fariña desapareciese en el mar tras ser arrastrado por la corriente, vecinos y bañistas dieron por hecho que se tataba de una decisión municipal. Y esta confusión llegó también al propio Ayuntamiento, que inicialmente pensó que se trataba de una iniciativa de Salvamento, y viceversa. Una vez resuelta el entuerto, el Consistorio decidió ordenar su retirada, dejando una gran incógnita: "¿Quién las había puesto?"

Para los equipo de búsqueda, el día inició con un cambio significativo respecto a los anteriores, debido al bajón en las temperaturas, que pasaron de más de 30 grados a apenas 20 pasadas las cinco de la tarde. Antes, alrededor de las dos de la tarde, el sol comenzó a disiparse entre las nubes y, de forma paralela, el viento sopló con más fuerza en dirección este. Con ello, el arenal de Salinas lució con una mínima afluencia en comparación a los días previos, en los que los bañistas y transeúntes abarrotaban la playa y el paseo.

Usuarios de la playa de Salinas durante la cuarta jornada de búsqueda de Iyán Fariña. / Christian García

Complicaciones para el rastreo marítimo

El viento supuso una dificultad añadida para los equipos de búsqueda que sobrevolaron la bahía de Salinas y el entorno de Gozón. Tal y como detalló Miguel Ángel Pérez, jefe de zona de los Bomberos de Asturias, las rachas de este jueves enturbiaron el agua e impidieron examinar con facilidad el fondo marino en Salinas.

Usuarios finalizando su jornada en la playa de Salinas con surfistas al fondo. / Christian García

Aun así, durante este jueves, las patrulleras retomaron la búsqueda con un extenso repaso desde Los Quebrantos hasta Cabo Peñas. Por aire, los drones de la Guardia Civil repasaron el litoral desde Verdicio hasta Peñes, mientras que los Bomberos hicieron lo propio en la bocana de la ría de Avilés. Además, el helicóptero de Salvamento Marítimo y el de los Bomberos completaron la búsqueda aérea. Por su parte, a ras de las olas, la patrullera de la Guardia Civil realizó las labores de búsqueda de siete de la mañana a ocho de la tarde. De manera complementaria, los especialistas del GEAS realizaron inmersiones desde primera hora y hasta las seis de la tarde.

Gestión de avisos falsos y confusiones

Durante la jornada del miércoles, una boya ubicada frente a la playa de Salinas hizo saltar varias alarmas al ser confundida por varias personas con un bañista en apuros. Todo se debió a un efecto óptico por el cambio de la marea y la puesta del sol. Sin embargo, este jueves se produjo otra pequeña alerta que movilizó a los efectivos de los Bomberos de Asturias.

"Recibimos una llamada de una persona que afirmó haber visto algo flotando en el agua frente a la playa de El Tranqueru (en Carreño)", indicó el jefe de zona de los Bomberos de Asturias. Este aviso de un posible avistamiento movilizó a los equipos de emergencias, que rápidamente se desplazaron hasta el lugar donde pudieron comprobar que se trataba de tres boyas. Tal y como indicaron, es muy habitual que en estos operativos se sucedan las llamadas erróneas debido a la lógica sugestión del caso mediático y al ánimo de colaboración ciudadana.

Del mismo modo, durante la noche del miércoles, circuló por redes sociales la noticia del hallazgo de un cuerpo sin vida en el entorno del puerto de Oza (A Coruña). La cercanía en el tiempo hizo que decenas de personas se alarmasen ante la posibilidad de que fuera el joven avilesino. Sin embargo, las autoridades confirmaron posteriormente que se trataba de un hombre de unos 60 años. Asimismo, se recordó que las corrientes del mar Cantábrico se mueven de oeste a este (desde Galicia en dirección a Francia), lo que descartaba técnicamente esa hipótesis.

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Planificación de la quinta jornada

La quinta jornada de búsqueda de Iyán continuará este viernes con un itinerario similar al de los días previos. Las labores darán inicio a las 9:00 horas con el helicóptero de los Bomberos de Asturias, que aprovecharán la bajamar de las 10:00 horas para examinar con más detalle el fondo marino. Por aire, la Guardia Civil surcará los cielos con drones sobre las playas de Gozón, mientras que por mar, la patrullera del Instituto Armado continuará las labores de rastreo a lo largo del día.