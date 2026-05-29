Cambio en el itinerario rastreo de Iyán Fariña: baja la intensidad de búsqueda en Salinas mientras se amplía la vigilancia a Cantabria y Lugo

Las labores de búsqueda de Iyán Fariña, desaparecido desde el pasado lunes cuando se vio arrastrado por la corriente en la playa de Salinas, afrontan sus últimas horas de operativo. Tal y como detallaron los servicios de emergencias, el rastreo del avilesino de 19 años dejará de priorizar el rastro en Salinas, coincidiendo con la puesta en marcha el próximo lunes, 1 de junio, del servicio de socorristas a lo largo y ancho de la costa cantábrica. Asimismo, desde la Guardia Civil confirmaron que la familia del joven de 19 años ya ha sido comunicada del nuevo procedimiento.

Este mismo viernes, los Bomberos de Asturias ya han despejado el aparcamiento de la escalera 8 del arenal castrillonense, donde reposaba el puesto de mando avanzado que ha estado presente desde el día del trágico suceso. Por su parte, desde la Guardia Civil se trasladó que se llevará a cabo un "cambio en la modalidad de búsqueda", por el cual se ha dado parte de la desaparición a las provincias de Lugo y Cantabria, ampliando así el radio de vigilancia de las costas.

Durante este viernes, el número de efectivos presentes en Salinas ha decrecido. Por un lado, el Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Asturias y Galicia pusieron fin a sus labores, que se sumó al fin de actividad del Helimer Cantábrico, el helicóptero de Salvamento Marítimo.

La quinta jornada de búsqueda arrancó a primera hora con dos horas de vuelo del helicóptero de los Bomberos de Asturias aprovechando la bajamar. Además, también sigue la patrullera de la Guardia Civil, que peina durante todo el día el entorno de la bahía de Salinas y las playas más cercanas. Del mismo modo, el Instituto Armado sumará su equipo de drones para sobrevolar las playas. De cara al fin de semana, las labores de búsqueda se reducirán a un vuelo diario por parte del helicóptero de los Bomberos y de la Guardia Civil.

Así, el rastreo del joven avilesino, que no pudo ser rescatado por los surfistas y el socorrista fuera de servicio que lograron auxiliar a otras tres personas arrastradas por la corriente, dejará de centrarse en Salinas tras casi una semana de intensa búsqueda, quedando todo supeditado a la vigilancia en las costas. El lunes, 1 de junio, arranca el servicio de socorrismo en las playas del Cantábrico, con la esperanza de que la presencia de los vigilantes permita localizar el cuerpo del joven avilesino.