Castrillón aprueba el "cheque-bebé" y el plan "Castrillonízate" entre acusaciones de improvisación al equipo de gobierno

El Ayuntamiento de Castrillón aprobó este viernes en su Pleno ordinario dos de las medidas estrella del gobierno local: el proyecto de promoción municipal "Castrillonízate" y la ayuda económica del "cheque-bebé". Ambas iniciativas salieron adelante con los 11 votos a favor del Partido Popular y Vox, frente a los 10 votos en contra de Izquierda Unida y el PSOE. La jornada estuvo marcada por el reproche en bloque de la izquierda a los expedientes de ambas partidas. La iniciativa "Castrillonízate" cuenta con una partida de 100.000 euros para actividades vecinales, integrada en una modificación presupuestaria de 194.000 euros. Por su parte, el "cheque-bebé" contempla 60.000 euros para ayudas directas por nacimiento y un kit de bienvenida, una medida que nació el mes pasado de una moción de Vox.

La concejala de IU, Yazmina Triguero, inició su turno con críticas al ejecutivo por funcionar "como pollo sin cabeza" y de carecer de una planificación a medio o largo plazo para el municipio. "Acaban de estrenar un presupuesto y ya han tramitado cinco modificaciones del plan de subvenciones. Esto demuestra una total falta de rumbo", lamentó la edil. Asimismo, Triguero afeó al gobierno la falta de informes de no duplicidad legal con el Principado, exigiendo garantías para asegurar que estas ayudas locales no colisionen con las convocatorias autonómicas.

A las críticas se sumó el portavoz del PSOE, Iván López, cuyo grupo presentó un día antes una petición por registro para dejar sobre la mesa ambas modificaciones debido a la "absoluta y flagrante falta de concreción procedimental". López aclaró que su formación no cuestiona la necesidad de apoyar a las familias, sino la forma en que el expediente llega al pleno de manera incompleta, sin bases reguladoras conocidas, sin límites de renta, requisitos de empadronamiento ni mecanismos de control. "Aprobar el titular político y dejar para después el contenido técnico no es una forma seria de gestionar", sentenció el portavoz socialista, que censuró la improvisación del gobierno al incorporar otros 30.000 euros que venían justificados en una sola línea del expediente, señalando además que las escasas explicaciones iniciales del ejecutivo habían llegado a enfadar previamente a Vox.

La réplica de Vox no se hizo esperar. Su portavoz, Rafa González, saltó al debate para recriminar al PSOE que airease lo ocurrido en las reuniones previas a la sesión, alegando que "las comisiones no son públicas". Por otro lado, González mostró la satisfacción de su formación por ver cómo el "cheque-bebé" salía adelante al ser una iniciativa planteada por ellos mismos en abril, y exigió que dejen de acusar a su grupo "de todo lo malo de este gobierno" además de aprovechar para reclamar que se incluyan premios a los mejores expedientes de Bachillerato y FP para potenciar "el orgullo a la excelencia".

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Finalmente, el gobierno municipal cerró el turno de intervenciones a través de la portavoz del PP, Nuria González-Nuevo, quien defendió la validez técnica de las medidas y la vía de financiación mediante la incorporación del remanente de tesorería tras la aprobación del presupuesto. González-Nuevo también detalló los 30.000 euros cuestionados por el PSOE responden a la "demanda real" de entidades locales que quieren realizar eventos en Castrillón pero que "carecen de líneas específicas" de financiación. Asimismo, respecto a las quejas de IU y PSOE porque el cheque-bebé no disponga de límites de renta, invitó a los grupos de la oposición a revisar los criterios de planes nacionales como el bono cultural y defendió la relevancia de impulsar la natalidad "en la comunidad con menos nacimientos de España".