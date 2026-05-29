Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Las fiestas de Raíces arrancan con un "tekilazo"

Tekila abre este viernes un programa de cuatro días que cuenta con las actuaciones de las orquestas "Gran Parada" y "Aroma", además de una sesión vermú el domingo y una tarde infantil para despedir la edición el lunes

El grupo Tekila, durante una actuación en Avilés.

El grupo Tekila, durante una actuación en Avilés. / Mario Canteli

Pelayo Méndez

Raíces Nuevo

Las fiestas de Raíces Nuevo 2026 levantan este viernes el telón de un fin de semana llamado a reunir a vecinos y a poner ritmo al inicio de temporada. La celebración es una de las citas que marca el pistoletazo de salida de las fiestas de prao en la comarca de Avilés, con carpa en el recinto ferial y un programa pensado para bailar y alargar la noche.

La música tomará el protagonismo desde este viernes 29 de mayo, con la sesión del DJ "Vas Bailar" a partir de las 22.30 horas. Después llegará uno de los platos fuertes de la primera jornada: el grupo Tekila, que subirá al escenario a las 00.00 horas con su nuevo espectáculo "El despertar de los dioses".

El ambiente continuará el sábado 30 con una noche de verbena clásica. La orquesta Gran Parada actuará desde las 23.00 horas, antes de que "Vas Bailar" vuelva a ponerse a los mandos de la cabina, a partir de las 00.30 horas, para mantener la fiesta hasta la madrugada.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Avilés

El domingo 31 arrancará al mediodía con la sesión vermú amenizada por la Banda de Gaitas de Castrillón desde las 12.00 horas. El broche musical lo pondrá el Grupo Aroma, a las 20.30 horas, mientras que el lunes 1 de junio quedará reservado para los más pequeños, con una tarde infantil que completará el programa festivo.

TEMAS

  1. Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
  2. Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: 'Es una desgracia; la mar es muy traicionera
  3. Dramático suceso en la playa de Salinas: desaparece un joven arrastrado por la corriente
  4. La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
  5. Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga
  6. Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él
  7. Iyán Fariña 'buscaba su camino en la vida' cuando encontró la desgracia en Salinas: 'Es un guaje tranquilo, prudente, tímido y muy querido
  8. Javier Calix, padre de una de las jóvenes rescatadas en Salinas: “Mi hija se salvó gracias a que se dejó llevar por la corriente”

Las fiestas de Raíces arrancan con un "tekilazo"

Las fiestas de Raíces arrancan con un "tekilazo"

El calvario de Alfredo Cuervo, castrillonense de 44 años, con una enfermedad ultra rara: "Los dedos de los pies se me mueven solos y eso me provoca muchísimo dolor"

El calvario de Alfredo Cuervo, castrillonense de 44 años, con una enfermedad ultra rara: "Los dedos de los pies se me mueven solos y eso me provoca muchísimo dolor"

El viento marca la cuarta jornada de búsqueda infructuosa del joven Iyán Fariña en la playa Salinas

El viento marca la cuarta jornada de búsqueda infructuosa del joven Iyán Fariña en la playa Salinas

El misterio de la pancarta de la playa de Salinas: el arenal amanece con un cartel de "Playa peligrosa, prohibido el baño" que no fue instalado por Ayuntamiento ni Salvamento

El misterio de la pancarta de la playa de Salinas: el arenal amanece con un cartel de "Playa peligrosa, prohibido el baño" que no fue instalado por Ayuntamiento ni Salvamento

Las trampas de la playa de Salinas, donde se sigue buscando al joven desaparecido: corrientes de retorno, cambios repentinos en el nivel del agua y olas de largo periodo

Las trampas de la playa de Salinas, donde se sigue buscando al joven desaparecido: corrientes de retorno, cambios repentinos en el nivel del agua y olas de largo periodo

Tercer día sin rastro de Iyán Fariña en Salinas: drones, helicópteros, lanchas y una "falsa alarma" por una boya en la playa

Tercer día sin rastro de Iyán Fariña en Salinas: drones, helicópteros, lanchas y una "falsa alarma" por una boya en la playa

Inician una recogida de firmas para que los surfistas sean parte de la seguridad costera

Inician una recogida de firmas para que los surfistas sean parte de la seguridad costera

Un hombre se atrinchera dos horas en un piso de Piedras Blancas, tras amenazar a su padre con un cuchillo: "Estamos cansados, ya pasó otras veces", dicen los vecinos

Un hombre se atrinchera dos horas en un piso de Piedras Blancas, tras amenazar a su padre con un cuchillo: "Estamos cansados, ya pasó otras veces", dicen los vecinos
Tracking Pixel Contents