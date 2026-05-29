Las fiestas de Raíces arrancan con un "tekilazo"
Tekila abre este viernes un programa de cuatro días que cuenta con las actuaciones de las orquestas "Gran Parada" y "Aroma", además de una sesión vermú el domingo y una tarde infantil para despedir la edición el lunes
Las fiestas de Raíces Nuevo 2026 levantan este viernes el telón de un fin de semana llamado a reunir a vecinos y a poner ritmo al inicio de temporada. La celebración es una de las citas que marca el pistoletazo de salida de las fiestas de prao en la comarca de Avilés, con carpa en el recinto ferial y un programa pensado para bailar y alargar la noche.
La música tomará el protagonismo desde este viernes 29 de mayo, con la sesión del DJ "Vas Bailar" a partir de las 22.30 horas. Después llegará uno de los platos fuertes de la primera jornada: el grupo Tekila, que subirá al escenario a las 00.00 horas con su nuevo espectáculo "El despertar de los dioses".
El ambiente continuará el sábado 30 con una noche de verbena clásica. La orquesta Gran Parada actuará desde las 23.00 horas, antes de que "Vas Bailar" vuelva a ponerse a los mandos de la cabina, a partir de las 00.30 horas, para mantener la fiesta hasta la madrugada.
El domingo 31 arrancará al mediodía con la sesión vermú amenizada por la Banda de Gaitas de Castrillón desde las 12.00 horas. El broche musical lo pondrá el Grupo Aroma, a las 20.30 horas, mientras que el lunes 1 de junio quedará reservado para los más pequeños, con una tarde infantil que completará el programa festivo.
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