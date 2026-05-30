Castrillón abrirá el 8 de junio las preinscripciones para los cursos intensivos de natación

La piscina municipal de Castrillón ha publicado la oferta de los cursillos intensivos de natación que se desarrollarán durante el próximo mes de julio de 2026. El programa formativo y deportivo, diseñado para un público de todas las edades, se estructurará en dos turnos independientes. El primer periodo formativo comprenderá desde el 1 hasta el 13 de julio, mientras que el segundo turno se celebrará del 14 al 23 de julio. En ambos casos, las actividades constarán de ocho sesiones de 45 minutos de duración, que se impartirán de lunes a viernes.

La programación horaria comenzará cada mañana a las 9.45 horas con las sesiones de fitness acuático, seguidas por el turno de los adultos a las 10.30 horas. El bloque infantil se dividirá en tres tramos: una primera sesión para niños y niñas a las 11.15 horas, el turno de preescolar a las 12.00 horas, y un último grupo infantil a las 12.45 horas. Con el fin de garantizar una correcta enseñanza y la seguridad de los usuarios, las plazas estarán limitadas a quince personas por curso, reduciéndose el aforo a diez alumnos en el caso de la modalidad de preescolar.

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El precio establecido para cada cursillo es de 27,44 euros. Las familias y personas interesadas en participar deberán formalizar la preinscripción a partir del próximo 8 de junio, mientras que el periodo de pago oficial se abrirá el 22 de junio. Para resolver dudas o ampliar detalles sobre el proceso de matrícula, el Ayuntamiento mantiene habilitadas las oficinas de la propia piscina municipal, así como la atención telefónica a través del número 985532011.