Castrillón saca a licitación el plan de prevención de incendios en San Juan de Nieva por casi 39.000 euros

El Ayuntamiento de Castrillón ha sacado a licitación el contrato de servicios para intervenir en el pinar de San Juan de Nieva, un proyecto que sale a concurso por un importe de 38.977,17 euros, IVA incluido. El objetivo principal de esta actuación de gestión forestal preventiva es reducir el riesgo de incendios y mejorar la seguridad en un área próxima a viviendas e instalaciones industriales.

La intervención se desarrollará en una masa forestal donde históricamente no se habían realizado trabajos de mantenimiento. Esta falta de gestión previa ha provocado una elevada acumulación de combustible vegetal, un exceso de densidad arbórea y la presencia de matorral continuo, factores que elevan el peligro en la zona.

Para revertir esta situación, disminuir la continuidad del combustible y dificultar la propagación del fuego en caso de incendio, la inversión se destinará a labores de desbroce selectivo, poda de ramas bajas, retirada de la vegetación seca y clareos controlados para reducir la densidad de árboles. Estas labores tendrán un plazo de ejecución de tres meses.

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Desde el Ayuntamiento se destaca que estas actuaciones responden a criterios técnicos de prevención y protección civil, especialmente importantes en zonas donde el monte convive directamente con viviendas. Con esto se busca adaptar la masa forestal para hacerla más resiliente frente al fuego, facilitar el acceso de los servicios de emergencia y minimizar el riesgo para las personas, las propiedades y el entorno natural. Toda la actuación se realizará siguiendo criterios de gestión forestal sostenible y bajo supervisión técnica especializada.