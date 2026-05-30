Raíces arranca sus fiestas con una noche tranquila pese a la gran afluencia

La primera noche de las fiestas de Raíces se saldó con un balance positivo y sin incidentes de gravedad. Según fuentes de la Policía Local de Castrillón, la jornada fue "bastante tranquila", pese a que se trataba del día en el que se esperaba una mayor afluencia de público. La gran carpa festiva registró una buena entrada de asistentes que acudieron a disfrutar de la actuación del Grupo Tekila, uno de los principales reclamos musicales del arranque festivo. Todo transcurrió con absoluta normalidad en una noche marcada también por la coincidencia de numerosas fiestas en distintos puntos de Asturias, una circunstancia que contribuyó a que el público estuviera más repartido y se evitaran grandes concentraciones.

Las principales incidencias estuvieron relacionadas con las molestias por ruido. Varios vecinos trasladaron quejas por el volumen de las orquestas y por el barullo de algunos jóvenes durante la madrugada. Además, se registró un conato de pelea que finalmente no pasó a mayores. Cuando los agentes llegaron a la zona donde se había producido el altercado, la tensión ya se había diluido y no fue necesaria ninguna intervención policial. La noche también dejó algunas llamadas en Salinas por cuestiones relacionadas con los ruidos nocturnos y por el lanzamiento de piedras en distintos puntos, aunque ninguno de estos episodios tuvo consecuencias de relevancia.

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Las autoridades destacaron el buen comportamiento general de los asistentes en la primera velada de unas fiestas que figuran entre las que tradicionalmente dan el pistoletazo de salida a la temporada de verano en la comarca de Avilés. El balance de este primer día invita al optimismo de cara al resto de celebraciones, que continuarán este sábado con una de las actuaciones más esperadas del programa: la presencia de la orquesta "Gran Parada", llamada a congregar a numerosos vecinos y visitantes en el recinto festivo de Raíces.