Sin rastro de Iyán Fariña en el sexto día de búsqueda en Salinas

La búsqueda de Iyán Fariña, el joven desaparecido el pasado lunes en la playa de Salinas tras ser arrastrado por la corriente, afronta este sábado su sexta jornada consecutiva sin resultados. El dispositivo coordinado por la Guardia Civil volvió a rastrear durante todo el día la costa de Castrillón y Gozón, mientras que medios aéreos del Instituto Armado y del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) sobrevolaron distintos puntos del litoral asturiano. A falta de una hora de vuelo del helicóptero de Bomberos de Asturias, sigue sin haber noticias del joven.

En el operativo participan seis patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, encargadas de recorrer la franja costera, además de efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y la Unidad de Helicópteros del cuerpo, que realizaron labores de búsqueda aérea entre las diez de la mañana y el mediodía. Por la tarde tomó el relevo el helicóptero de Bomberos de Asturias, cuyo rastreo está previsto entre las cuatro y las seis de la tarde.

Noticias relacionadas

Tras seis días de intensas labores sin obtener el resultado esperado, la Guardia Civil modificará a partir de ahora la estrategia del operativo. La búsqueda continuará, pero con una menor intensidad y quedará integrada en las rutinas diarias de las patrullas y unidades que prestan servicio en la costa. También se amplía el ámbito de vigilancia al resto de unidades situadas en la costa asturiana y a las comandancias limítrofes de Lugo y Cantabria.