El Hispano celebra los triunfos de su cantera: así fue el pasillo del primer equipo al prebenjamín tras ganar la liga y subir a Primera

Emoción y nervios, muchos nervios. Así vivieron los pequeños futbolistas del prebenjamín A del Hispano el pasillo que hicieron en su honor los jugadores del primer equipo castrillonenese y los de su rival, el San Claudio, justo antes de comenzar el partido de este domingo.

La gesta que se celebraba era el campeonato de liga y el ascenso a Primera conseguido por los pequeños de siete y ocho años, en una temporada para enmarcar, en la que no perdieron ningún partido y solo empataron dos. El gesto del club para celebrar el triunfo llega ocho días después de que el equipo entrenado por Campillo y Jose se proclamara campeón ante el San Fernando, en la penúltima jornada.

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"Demos un fuerte aplauso a Tiago, Jorge, Leo, Ander, Marcos, Iker, David y Noa", se pudo escuchar por megafonía en Ferrota mientras los pequeños salían al campo y saludaban a los jugadores de ambos lados. El aplauso unánime por parte de la grada a los pequeños campeones de la cantera del Hispano fue el broche final a una temporada que, tanto los jugadores como sus familias, no olvidarán fácilmente.