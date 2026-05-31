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El Hispano empata contra el San Claudio (2-2) y se aleja del objetivo de conseguir el ascenso

Los castrillonenses consiguieron igualar el marcador en la recta final de un partido que se volvió bronco en la segunda mitad

Un moento del partido, en la primera mitad.

Un moento del partido, en la primera mitad. / A. R.

Jorge Sánchez

Primera parte en la que predominó el respeto entre ambos equipos y en el que la ocasión más clara la dispuso el San Claudio con un disparo que repelió el larguero.

En la segunda parte continuó la igualdad, se adelantó el san Claudio con un tiro de Hugo desde fuera del área y empató rápidamente el Hispano en un penalti que transformó Zapico.

Un momento del partido.

Un momento del partido. / J. S.

El partido se volvió bronco y con muchas pérdidas de tiempo lo que hizo que el juego fuese poco fluido. Apretó el Hispano en la recta final pero en una falta de entendimiento entre la defensa y el portero local se puso por delante el San Claudio. No se dio por vencido el Hispano, que consiguió empatar un minuto después con un disparo desde fuera del área de José Luis.

El conjunto local siguió buscando la victoria en un largo descuento pero, a pesar de disponer de varias ocasiones claras, está vez no llego la épica a Ferrota.

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El empate aleja al Hispano del deseado regreso a Tercera División.

Ficha del partido (2-2)

Hispano :Majen; Nacho ( Bastida min 54); Conrado; Borja (Tena min 54);Barra; José Luis; Justo; Palacios; Raúl (Tena min 54); Peque (Ferni min 64); Zapico (Pablo min 70).

San Claudio: Kiril; Hugo; Henri; Jairo; Machado; Fabri (Cherif min 67); Sergio (Félix min 67); Preciado; Nolla (Arrozabe min 78); Sacorday; Faye.

Goles: 0-1 Hugo min 53, 1-1 Zapico de penalti min 57, 1-2 Félix min 96, 2-2 Jose Luis min 97

Arbitro: Sommer López (colegio de Gijon). Por el Hispano amonestó a Raúl, Barra, Omar y por el San Claudio a Henri en dos ocasiones, Jairo. Expulsó a Henri en el minuto 86 y a Sacorday en el 88 con roja directa por el San Claudio

Campo de Ferrota, buena entrada.

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