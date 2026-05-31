El Hispano empata contra el San Claudio (2-2) y se aleja del objetivo de conseguir el ascenso

Primera parte en la que predominó el respeto entre ambos equipos y en el que la ocasión más clara la dispuso el San Claudio con un disparo que repelió el larguero.

En la segunda parte continuó la igualdad, se adelantó el san Claudio con un tiro de Hugo desde fuera del área y empató rápidamente el Hispano en un penalti que transformó Zapico.

Un momento del partido. / J. S.

El partido se volvió bronco y con muchas pérdidas de tiempo lo que hizo que el juego fuese poco fluido. Apretó el Hispano en la recta final pero en una falta de entendimiento entre la defensa y el portero local se puso por delante el San Claudio. No se dio por vencido el Hispano, que consiguió empatar un minuto después con un disparo desde fuera del área de José Luis.

El conjunto local siguió buscando la victoria en un largo descuento pero, a pesar de disponer de varias ocasiones claras, está vez no llego la épica a Ferrota.

El empate aleja al Hispano del deseado regreso a Tercera División.