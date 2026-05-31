Sin novedades en la séptima jornada búsqueda de Iyán Fariña en Salinas a un día de la llegada de los socorristas a las playas
Cuatro patrullas terrestres de la Guardia Civil y el helicóptero de los Bomberos peinaron la costa durante la mañana mientras los especialistas de rescate del Instituto Armado se sumaron por la tarde al rastreo
El dispositivo para localizar a Iyán Fariña, el joven de 19 años que el pasado lunes fue arrastrado por la corriente en Salinas junto a otras tres personas -rescatadas gracias a un socorrista fuera de servicio y varios surfistas-, afronta una nueva jornada de rastreo tras un giro en la estrategia. Tras una intensa semana de búsqueda masiva por parte de los Bomberos de Asturias, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y los GEAS desde Los Quebrantos hasta Cabo Peñas, este fin de semana se ha rebajado la intensidad en la zona cero para ampliar la vigilancia a todo el Cantábrico.
Este domingo, el operativo arrancó centrado en Castrillón y Gozón y se releva de forma escalonada y sin novedades por ahora: cuatro patrullas de la Guardia Civil peinan la costa desde la mañana, el helicóptero de los Bomberos inspeccionó el litoral de diez de la mañana a doce del mediodía y, entre las cuatro y las seis de la tarde, se sumarán la unidad de helicópteros (UHEL) y el GREIM (Grupos de Rescate e Intervención en Montaña) de la Guardia Civil para examinar los acantilados.
Este despliegue coincide con la víspera de la activación, mañana lunes 1 de junio, del plan de salvamento anual que desplegará socorristas por toda la costa cantábrica. Ante este nuevo escenario de vigilancia en los arenales, la Guardia Civil ya ha alertado a las provincias de Lugo y Cantabria ante la posibilidad de que las corrientes hayan arrastrado el cuerpo del joven hacia sus litorales.
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