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Sin novedades en la séptima jornada búsqueda de Iyán Fariña en Salinas a un día de la llegada de los socorristas a las playas

Cuatro patrullas terrestres de la Guardia Civil y el helicóptero de los Bomberos peinaron la costa durante la mañana mientras los especialistas de rescate del Instituto Armado se sumaron por la tarde al rastreo

El helicóptero de los Bomberos de Asturias sobrevolando la bahía de Salinas.

El helicóptero de los Bomberos de Asturias sobrevolando la bahía de Salinas. / C. G.

Christian García

Salinas

El dispositivo para localizar a Iyán Fariña, el joven de 19 años que el pasado lunes fue arrastrado por la corriente en Salinas junto a otras tres personas -rescatadas gracias a un socorrista fuera de servicio y varios surfistas-, afronta una nueva jornada de rastreo tras un giro en la estrategia. Tras una intensa semana de búsqueda masiva por parte de los Bomberos de Asturias, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y los GEAS desde Los Quebrantos hasta Cabo Peñas, este fin de semana se ha rebajado la intensidad en la zona cero para ampliar la vigilancia a todo el Cantábrico.

Este domingo, el operativo arrancó centrado en Castrillón y Gozón y se releva de forma escalonada y sin novedades por ahora: cuatro patrullas de la Guardia Civil peinan la costa desde la mañana, el helicóptero de los Bomberos inspeccionó el litoral de diez de la mañana a doce del mediodía y, entre las cuatro y las seis de la tarde, se sumarán la unidad de helicópteros (UHEL) y el GREIM (Grupos de Rescate e Intervención en Montaña) de la Guardia Civil para examinar los acantilados.

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Este despliegue coincide con la víspera de la activación, mañana lunes 1 de junio, del plan de salvamento anual que desplegará socorristas por toda la costa cantábrica. Ante este nuevo escenario de vigilancia en los arenales, la Guardia Civil ya ha alertado a las provincias de Lugo y Cantabria ante la posibilidad de que las corrientes hayan arrastrado el cuerpo del joven hacia sus litorales.

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