Raíces da el pistoletazo de salida a la temporada de fiestas en Castrillón

Raíces Nuevo dio el pistoletazo de salida a las fiestas de Castrillón este pasado fin de semana. A partir de aquí, las diferentes asociaciones de vecinos del concejo, encargadas de la organización de estos festejos, ya tienen fijadas las fechas y los contenidos principales de la mayoría de sus programas para los próximos meses.

La actividad se retomará los días 11 y 12 de junio en San Martín de Laspra, que ya lo tiene todo organizado. El apartado musical estará cubierto ambas noches por la orquesta Dúo Marfil. El sábado se centrará en una gran corderada y la primera verbena, mientras que el domingo se celebrará la misa cantada por el coro, el homenaje a la persona mayor de la parroquia, el reparto de bollo y vino a los socios, la sesión vermú y la comida vecinal, que el año pasado reunió a casi 200 personas.

Inmediatamente después, del 12 al 14 de junio, llegará el turno de Pillarno. El viernes arrancará con el reparto del bollo y la música de Grupo Ideas, DJ Pelayo y DJ Danigg's. El sábado incluirá una gymkana automovilística, talleres infantiles con hinchable gratuito, parrillada de costillas a la estaca bajo carpa y la verbena con el Dúo Brass y la Orquesta Platinum. El domingo cerrará con misa cantada por el Coro de Perlora, el grupo folclórico Espolín, sesión vermú con la Fanfarria El Felechu, rampa acuática, fútbol de solteros contra casados y el baile final con el Grupo D'Cano.

Casi de forma simultánea, Santa María del Mar celebrará sus fiestas los días 14 y 15 de junio. La organización ya tiene todo el programa cerrado, pero ha decidido no desvelar ninguna de las actividades ni el cartel definitivo hasta que concluyan las elecciones a la junta de la asociación de vecinos, programadas a mediados del mes de junio.

El relevo en julio lo tomará San Adriano, cuyas fiestas se celebrarán del 16 al 19 en el recinto del antiguo instituto. Las verbenas de jueves a sábado contarán con Flaco Rodríguez (ganador del Premio AMAS 2026), el grupo local Nano Rock y las sesiones de los DJs Narci y Saul, de la discoteca Quattro de Avilés, junto a varios músicos de Salinas. El domingo 19 quedará reservado para el Día del Socio, con la entrega tradicional del bollo preñado y la botella de vino.

La siguiente cita llegará el 25 de julio en Santiago del Monte, que celebrará el día grande de las fiestas de Santiago. Esta parroquia, además, repetirá festividad más adelante, concretamente el 8 de septiembre, con motivo de la celebración de Los Remedios.

Apenas unos días después, el calendario festivo continuará los días 2 y 3 de agosto en Bayas. El domingo se celebrará la misa solmene en honor al patrón, San Félix, seguida de la tradicional procesión con un pequeño recorrido por el pueblo. El lunes 3 quedará reservado para el "Día del Socio", que consistirá en una jornada de convivencia en las inmediaciones del centro social y un prado cercano, donde se repartirá el bollo preñado y una botella de sidra a los miembros de la asociación, todo ello amenizado por un grupo de música para la verbena.

El cierre de la temporada lo pondrá Naveces durante el tercer fin de semana de agosto. La comisión ya ha fijado las líneas maestras de su organización tras reunirse recientemente, confirmando una gran comida popular a base de paella amenizada por una orquesta. La jornada del domingo se dedicará por entero a un concurso de disfraces.

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Por su parte, La Plata aún no tienen decidida la fecha exacta de su celebración. Pese a ello, las previsiones apuntan a mantener el esquema de años anteriores, consistente en una comida en comunidad entre todos los vecinos de la parroquia, el reparto de bollo y vino, y el tradicional homenaje a los residentes de mayor edad.