Salinas pone rumbo a Madrid para recibir al Papa León XIV: "Es una oportunidad que no podemos dejar pasar, muy poca gente podrá ir"
La expedición, formada por más de 100 jóvenes, ocupará una ubicación cercana al escenario desde el que el sumo pontífice presidirá el acto en Madrid
Tan solo desde Salinas saldrán más de 100 jóvenes hacia Madrid para poder ver al Papa León XIV en su primera visita a España. Pertenecientes a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, viajarán todos juntos el sábado muy temprano por la mañana en autobús hacia el colegio que allí les acogerá. "Una vez lleguemos allí, seremos alrededor de 160 personas, ya que algunos miembros de la cofradía viven fuera por motivos de estudio o trabajo", explica su hermano mayor, Lucas Oráa.
Podrán ver a León XIV desde muy buena zona, ya que "conseguimos estar muy cerquita del escenario", asegura Oráa. Para muchos de ellos, será la primera vez que ven al Papa en persona, aunque no es el caso de Mencía García, de 19 años: "Yo pude ver al papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud y fue una experiencia única". Por eso, ver al nuevo sumo pontífice es "una oportunidad que no podemos dejar pasar, muy poca gente podrá ir", asegura Candela Coto, de 16 años. Todos ellos tienen muchas ganas de ir a Madrid, como cuenta Alejandro Van Riet, de 15 años. "Estamos deseando ir, porque vamos con amigos y hacía mucho tiempo que no venía un Papa a España", concluye.
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