El Ayuntamiento de Castrillón estrena su nueva página web "a coste cero" con mayor facilidad de uso para móviles

El Ayuntamiento de Castrillón ha culminado la renovación completa de su página web institucional. El proyecto, que ha sido desarrollado íntegramente por los servicios informáticos municipales, se ha ejecutado sin coste alguno para las arcas públicas, marcando una notable diferencia con los desembolsos realizados por otros municipios asturianos para reformas similares.

La transformación arranca desde la propia dirección en la red. El Consistorio ha abandonado de manera definitiva el antiguo dominio "ayto-castrillon.es" para centralizar toda su actividad en "castrillon.es". Se trata de una dirección más sencilla que busca facilitar la relación del ciudadano con la administración, eliminando rodeos y haciendo el nombre más fácil de recordar.

Adaptado al teléfono móvil

El rediseño responde de forma directa a las cifras de visitas registradas durante el año 2025, periodo en el que el 50% de los accesos totales a la plataforma se efectuaron a través de teléfonos móviles. Ante esta realidad, la nueva web prioriza la experiencia en estos dispositivos con un diseño limpio y menús simplificados, orientados a que cualquier documento o trámite se encuentre a solo un par de toques de pantalla. Además, la página se ha adaptado por completo para que las personas con discapacidades o con menos habilidades tecnológicas puedan navegar e interactuar con el ayuntamiento de manera autónoma y sin barreras.

Frente a la gratuidad del desarrollo interno de Castrillón, la renovación de las páginas web de otros ayuntamientos del Principado ha requerido un notable esfuerzo financiero, sufragado mediante fondos europeos. Es el caso de Avilés, cuya inversión ascendió a 214.514 euros, o Siero, que destinó 187.971 euros al mismo fin.

Un buscador único con nuevos servicios

La navegación se ha simplificado mediante la implantación de un buscador inteligente. Esta herramienta rastrea todas las secciones municipales, lo que permite al vecino localizar trámites, actas o convocatorias escribiendo directamente lo que busca, sin necesidad de conocer cómo está organizado el ayuntamiento por dentro.

Nuevo aspecto de la página web del Ayuntamiento de Castrillón. / .

Entre las novedades de la web destaca el área de Formación y Empleo Público, diseñada para agilizar el seguimiento de oposiciones, bolsas de trabajo y cursos. Asimismo, se incorpora la nueva Agenda del Concejo -vinculada al plan local "Castrillonízate"- que unifica los eventos e integra el canal de YouTube del municipio para reforzar la comunicación con los vecinos.

La fiscalización pública también recibe una actualización con el Portal de Transparencia 2.0. A partir de ahora, las consultas sobre las cuentas y los datos públicos se realizan desde el propio buscador principal, reduciendo los pasos necesarios para acceder a la información.

Liderazgo regional en seguridad

El núcleo de la reforma se centra en la seguridad de los datos. Castrillón se consolida como el único municipio de Asturias en obtener la máxima calificación de seguridad (A+) en el análisis del observatorio de la Fundación Mozilla. El servicio informático ha logrado este reconocimiento tanto en la dirección antigua como en la nueva web, garantizando la privacidad de los vecinos bajo los niveles de exigencia internacionales más altos.

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Desde el Gobierno local vinculan esta renovación con la apuesta por internet que ya registra un fuerte respaldo ciudadano. Como ejemplo de esta tendencia, el consistorio señala que el sistema de tramitación automatizada ha sido la opción elegida por el 90 por ciento de los usuarios para gestionar las inscripciones en los campamentos de verano durante los últimos días. La nueva página web ya se encuentra totalmente operativa.