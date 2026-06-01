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Las familias de Castrillón tienen hasta el 3 de junio para inscribir a sus hijos en los campamentos de verano

El trámite se puede realizar de forma telemática en la Sede Electrónica o presencialmente en los registros municipales, mientras que la lista definitiva de admitidos se publicará el 12 de junio

Imagen de archivo de un campamento de verano.

Imagen de archivo de un campamento de verano. / A. Velasco

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Christian García

Piedras Blancas

El Ayuntamiento de Castrillón ya ha iniciado el periodo de inscripción para sus Campamentos de Verano 2026. La convocatoria está dirigida a niños y niñas que cursen el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, así como el primer y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.). Las familias interesadas disponen hasta el próximo 3 de junio de 2026 para formalizar la presentación de las solicitudes.

El trámite puede realizarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, o bien de manera presencial acudiendo al Registro Municipal de la Casa Consistorial o al Registro Auxiliar de Servicios Sociales. Una vez concluido el plazo y realizado el baremo de las solicitudes, la publicación de las listas definitivas de participantes será el 12 de junio de 2026.

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Para resolver dudas o consultar toda la información detallada de la convocatoria, el consistorio ha habilitado el enlace web oficial de su portal municipal. Del mismo modo, se ofrece atención directa en la Oficina Joven (C/ El Acebo, 7, Piedras Blancas), a través del número de teléfono 985507918 o mediante el correo electrónico a "campamentos@castrillon.es".

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