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Un submarinista encuentra un cadáver hundido frente a la playa de Salinas

El hallazgo se produjo en la zona en la que desde hace varios días se buscaba al joven de 19 años Iyán Fariña, desaparecido tras ser arrastrado por la marea cuando se bañaba en el arenal

El helicóptero de Salvamento Marítimo acudió hasta el lugar y recupera los restos mortales que se encontraban en una embarcación tras ser encontrados por un pescador subacuático

VÍDEO: Hallan en Salinas el cuerpo sin vida de una persona

VÍDEO: Hallan en Salinas el cuerpo sin vida de una persona

C. G.

A. F./ C. G.

Avilés/ Salinas

Salvamento Marítimo ha recuperado este lunes el cuerpo sin vida de una persona en el espigón de San Juan, en el entorno de la playa de Salinas. El cadáver fue hallado por un pescador subacuático durante la mañana de este lunes, quien dio la voz de alarma tras localizarlo en la zona. El hallazgo se ha producido una semana después de la desaparición en la misma playa de Iyán Fariña, avilesino de 19 años.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato patrullas de la Guardia Civil, miembros del Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) y efectivos de la Policía Portuaria, así como un vehículo de la Funeraria de Avilés. En la operación participó un helicóptero de Salvamento Marítimo, desde el cual descendió un miembro del equipo de rescate para recoger el cuerpo, que se encontraba en una embarcación frente al espigón tras haber sido asegurado por los buzos de la Guardia Civil.

A falta de la correspondiente identificación oficial, el cuerpo ha sido localizado en el mismo punto donde el pasado lunes se perdió el rastro de Iyán Fariña. El joven avilesino, de 19 años, desapareció tras ser arrastrado por la corriente junto a otras tres personas. Mientras que estas tres últimas pudieron ser rescatadas gracias a la intervención de un socorrista fuera de servicio y de varios surfistas, el joven avilesino no pudo ser auxiliado, tras lo cual se activó un amplio dispositivo de rastreo en todo el litoral.

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