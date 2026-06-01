Medio siglo de recuerdos en Piedras Blancas: el colegio Campiello sopla 50 velas y exhibe su historia escolar

Hay inundaciones que, con el paso de los años, se convierten en batallitas entrañables. Como aquella que anegó el colegio José Luis García Rodríguez hace una década y que hoy cuelga en la biblioteca municipal de Piedras Blancas. El colegio "Campiello" de Castrillón inauguró este lunes una exposición de orlas y fotografías por su 50.º aniversario que se ha convertido en un viaje emocional que reunió a varias generaciones en un acto festivo, sellado con un corte de cinta y lleno de abrazos.

El actual director, Francisco José Fernández, abrió el evento definiendo la muestra como "un viaje por la memoria colectiva de nuestro colegio y de Piedras Blancas". El alcalde, Eloy Alonso, tomó la palabra con la cercanía de un antiguo alumno. Rememoró entre risas que su vocación política empezó en esas aulas como delegado: "Mi primer cargo público fue allí. Representaba a 40 alumnos y aprendí a gestionar la frustración, porque siempre me decían que no a alargar los recreos". El regidor se llevó de obsequio su antigua ficha escolar, rescatada por la secretaría, y pudo saludar a su profesora de matemáticas de octavo de EGB, presente en la sala junto a los ediles Nuria González-Nuevo (PP) y José Ángel González (PSOE), también exalumnos.

El homenaje reunió a directores como Francisco José Suárez (dirigente de centro del 2015 al 2019) o Flor García (al frente del centro entre 2002 y 2014). Al verse en las fotos, García no ocultó su sorpresa: "Dices: ¡Ostras! ¿Cuántos años tengo? ¿Será posible que haya pasado tanto tiempo?". La antigua directora evocó el choque de llegar en 1987 desde el entorno rural de Ibias a un centro masificado con más de 900 alumnos y aulas de 32 niños, y recordó batallas titánicas para lograr hitos hoy normalizados, como la jornada única o la guardería. También rememoró con orgullo cómo superaron los años en los que bajó la matrícula o cuando fue estigmatizado como "el cole de los gitanos" por escolarizar a los niños de La Plata: "Fueron los mejores años de mis 38 de docencia. No medíamos las horas porque trabajábamos a gusto".

El plato fuerte de la exposición son las orlas: se han reunido 50 de las 52 posibles, mostrando la evolución escolar desde sexto de EGB hasta los grupos desdoblados por la alta natalidad. Las paredes, pequeñas para tanta fotografía, exhiben festivales, excursiones y un "libro de los recuerdos" con dedicatorias de más de cien personas. La muestra arranca con una pieza artística de Aarón Martínez, un exalumno de quien el director destacó su "futuro esperanzador en el arte", algo que coincide con la afirmación de la exdirectora, quien apuntó que el Campiello ha sido cantera de profesionales que hoy en día sobresalen a nivel nacional.

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La exposición es el inicio de un programa que incluirá este viernes una gran fotografía aérea con el alumnado formando un "50" en el patio. El broche llegará el 19 de junio con una comida de convivencia en el pabellón y una gincana. El director concluyó recordando que las modas cambian, pero que "hay algo que permanece intacto: la ilusión por aprender, convivir y crecer juntos".