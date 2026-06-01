Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: "Es un alivio, ahora podrá descansar en paz"

"Es un alivio para todos. Ahora podrá descansar en paz", resumía poco antes del mediodía de este lunes Soraya Fariña, prima de Iyán Fariña, cuando se confirmó que el cuerpo hallado en el entorno del espigón de San Juan era el del joven avilesino desaparecido hacía una semana. La familia había sido alertada a primera hora de la mañana de la aparición de un cadáver en Salinas, aunque tuvieron que esperar varias horas para que se completase la identificación, que se llevó a cabo en El Musel, en Gijón. La confirmación puso fin a siete días de incertidumbre que los allegados habían llegado a definir como una "tortura". Conscientes de que las posibilidades de encontrar con vida al joven de 19 años eran ya inexistentes, su único deseo era recuperar el cuerpo para poder despedirse de él y darle sepultura.

"Durante todos estos días rezamos mucho para que el mar nos devolviese su cuerpo. De alguna manera nos consuela saber que nos podremos despedir de él", señaló Soraya Fariña. La noticia llegó precisamente cuando se cumplía una semana de la desaparición del joven avilesino y después de varios días en los que el amplio dispositivo de búsqueda desplegado en el litoral había ido reduciendo progresivamente su intensidad ante la falta de resultados.

"Ahora que hemos recuperado su cuerpo, solo nos queda salir adelante", afirmó Soraya Fariña. La última semana fue especialmente dura para la familia, que vivió con angustia cada jornada sin noticias mientras avanzaban las labores de búsqueda. Entre los allegados crecía además el temor de que el mar no devolviese nunca el cuerpo del joven, una posibilidad que hacía aún más difícil afrontar la tragedia. Por eso, dentro del dolor por la pérdida, la localización e identificación de Iyán supone para sus familiares un cierto alivio.

Siete días en vilo

La desaparición de Iyán Fariña Rodríguez se produjo el pasado lunes en la playa de Salinas, cuando el joven fue arrastrado por la corriente mientras se bañaba junto a otras tres personas. Aquella tarde, marcada por la tensión y por la rapidez con la que cambió la situación en el agua, movilizó de inmediato a quienes se encontraban en la zona. Un socorrista fuera de servicio y varios surfistas lograron auxiliar a tres de los bañistas, pero nada pudieron hacer por el joven avilesino, al que el mar acabó engullendo en cuestión de minutos.

Desde ese momento se activó un amplio dispositivo de búsqueda que durante días rastreó el litoral de Castrillón por tierra, mar y aire. Efectivos de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, GEAS, Policía Local y otros medios de emergencia trabajaron en distintos puntos de la costa, con especial atención al entorno de Salinas y San Juan de Nieva. La familia, mientras tanto, permanecía pendiente de cada movimiento, aferrada primero a la esperanza y, con el paso de las horas, al deseo de que el mar devolviese el cuerpo de Iyán.

La búsqueda se prolongó durante toda la semana sin resultados concluyentes. Las condiciones del mar, las corrientes y la amplitud de la zona complicaron unas labores que fueron perdiendo intensidad con el paso de los días, aunque nunca se abandonó la vigilancia. Para los allegados, cada jornada sin noticias añadía más dolor a una espera que se hacía insoportable. El temor a que el cuerpo no apareciese nunca fue creciendo en la familia, que vivió esos días como una auténtica pesadilla.

Un joven con muchos planes

Iyán Fariña Rodríguez había crecido en Valliniello y residía con su madre en La Magdalena. De niño jugó en las categorías inferiores del Real Avilés Industrial y cursó parte de su etapa escolar en el Colegio Público Palacio Valdés. Quienes le conocían coincidían estos días en recordarlo como una persona "muy tranquila", discreta y muy querida dentro de un grupo de amistades especialmente unido, parte del cual frecuentaba Salinas y mantenía además una estrecha vinculación con las artes marciales en gimnasios de la zona. Detrás de las iniciales difundidas inicialmente tras el suceso estaba la historia de un joven de barrio, vinculado a Avilés desde niño y en una etapa de transición vital.

El desenlace llegó este lunes, justo cuando se cumplía una semana de la desaparición. A primera hora de la mañana, un pescador subacuático localizó un cadáver en el entorno del espigón de San Juan y dio aviso a los servicios de emergencia. La Guardia Civil, los GEAS, la Policía Portuaria y Salvamento Marítimo se desplazaron hasta la zona para asegurar el cuerpo y coordinar su recuperación. Un helicóptero de Salvamento participó en el operativo, en el que el cadáver fue trasladado tras ser localizado frente al espigón.

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La familia fue informada inicialmente de la aparición de un cuerpo en Salinas, pero la identificación tardó aún varias horas en completarse. La confirmación llegó poco antes del mediodía, tras las comprobaciones realizadas en El Musel, en Gijón, y puso fin a siete días de angustia. La aparición del cuerpo no borra la tragedia, pero sí permite a los allegados cerrar la incertidumbre, despedirse de Iyán y darle sepultura. Dentro del dolor inmenso por la pérdida, ese era ya el único consuelo al que se aferraban.