Senderismo y fotografía se unen para rendir tributo al montañista Juanjo Arrieta
El colectivo Castrillón Senderismo premia las mejores imágenes de sus asociados entre más de 60 propuestas en una primera edición volcada en recordar el legado del deportista maliayo
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castrillón se vistió de gala y emoción este jueves para acoger la entrega de premios del I Certamen de Fotografía "Juanjo Arrieta". El evento, impulsado por el grupo Castrillón Senderismo, nació con el firme propósito de rendir tributo a un montañero "excepcional" y se convirtió en una jornada cargada de simbolismo, donde el recuerdo del homenajeado conmovió a las cerca de cincuenta personas presentes.
El concurso contó con una notable participación de entre 60 y 70 imágenes. El presidente del colectivo, Laureano López Rivas, explicó que el principal objetivo era ensalzar la figura de este destacado deportista, cuya vinculación con el grupo se selló de forma trágica hace dos años. Arrieta había participado en el certamen internacional de relatos de montaña que organizaba el club en 2024, falleciendo bruscamente de un infarto apenas diez días después de enviar su texto. Como consecuencia de aquel impacto, la asociación decidió bautizar este nuevo certamen fotográfico con su nombre.
La emotividad del acto se intensificó con la asistencia del hijo del montañero, Juan Carlos Iglesias. Uno de los momentos más memorables de la tarde se vivió cuando se dio lectura al relato que el propio Arrieta había remitido antes de morir. "Fue una parte muy emocionante, sentimental", destacó López Rivas, añadiendo que, aunque el texto no obtuvo galardón en su momento, se trata de una obra "excelente" que comparte esencia con su libro "Memorias de un montañero feliz".
En el plano competitivo, el palmarés reflejó el talento de los senderistas locales a través de rutas emblemáticas. El primer premio fue otorgado a Eduardo R. Fernández Fernández por su obra "Pie de la Cruz", capturada en la ruta de Covadonga a Corao, mientras que Emilia Álvarez Palacios se alzó con el segundo premio gracias a la fotografía "Bendita Sombra", tomada en el Dolmen de Merillés. El primer accésit recayó en José Luis Pisos Pérez por su imagen "Foyarasca", realizada en el trayecto entre Caroyas y Luarca.
El propio López Rivas resultó galardonado con el segundo accésit, reservado específicamente para fotografías tomadas en el entorno local. Su instantánea, titulada "El Faro de San Juan y Salinas", muestra a una persona caminando desde el faro con la costa de Salinas recortada al fondo. Tras el éxito de esta convocatoria interna, la directiva de Castrillón Senderismo ya tiene la mirada puesta en próximas ediciones.
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