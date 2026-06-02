Carta abierta de la familia de Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en la playa de Salinas: "Sentir el calor de nuestra gente está siendo un pilar fundamental para nosotros"

La familia de Iyán Fariña desea expresar su más sincero agradecimiento por las muestras de cariño y apoyo recibidas estos días.

Queremos hacer una mención muy especial a los equipos de rescate y de seguridad.

Agradecemos enormemente la profesionalidad, el esfuerzo incansable y la humanidad de todos los cuerpos de emergencia y voluntarios que han dedicado su tiempo a la familia.

Gracias también a quienes habéis salvado vidas.

Gracias a la persona que ha encontrado a Iyán.

Vuestra dedicación ha sido, en esta semana de tanto sufrimiento e incertidumbre, un gran sostenimiento emocional para nosotros.

Gracias a nuestras amistades y vecinos de Avilés por estar presentes, por cada palabra de aliento, por los abrazos, por no dejarnos solos ni un solo instante. Sentir el calor de nuestra gente está siendo un pilar fundamental para nosotros.

Gracias a la sociedad en general y a la prensa por el respeto y la sensibilidad con que habéis tratado nuestra situación. El dolor se hace mucho más llevadero cuando se siente la empatía y el respeto de los demás.

Nunca olvidaremos vuestro afecto hacia Iyán.

¡Gracias infinitas!