Carta abierta de la familia de Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en la playa de Salinas: "Sentir el calor de nuestra gente está siendo un pilar fundamental para nosotros"
"El dolor se hace mucho más llevadero cuando sientes la empatía y el respeto de los demás"
Tras una semana de intensa búsqueda marcada por la angustia y la incertidumbre, el cuerpo sin vida de Iyán Fariña fue localizado ayer en la playa de Salinas, donde había desaparecido el pasado lunes tras ser arrastrado por la corriente mientras se bañaba junto a otros tres jóvenes. El hallazgo puso fin a un amplio dispositivo de rastreo en el que participaron efectivos de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Bomberos de Asturias, Cruz Roja, Protección Civil y numerosos voluntarios. La familia del joven agradece públicamente las muestras de apoyo recibidas durante estos días y la labor de todos los equipos que intervinieron en las tareas de búsqueda. Los restos mortales de Iyán serán incinerados este martes en el Tanatorio de Avilés, donde familiares y allegados le darán su último adiós.
Carta abierta de la familia de Iyán Fariña
La familia de Iyán Fariña desea expresar su más sincero agradecimiento por las muestras de cariño y apoyo recibidas estos días.
Queremos hacer una mención muy especial a los equipos de rescate y de seguridad.
Agradecemos enormemente la profesionalidad, el esfuerzo incansable y la humanidad de todos los cuerpos de emergencia y voluntarios que han dedicado su tiempo a la familia.
Gracias también a quienes habéis salvado vidas.
Gracias a la persona que ha encontrado a Iyán.
Vuestra dedicación ha sido, en esta semana de tanto sufrimiento e incertidumbre, un gran sostenimiento emocional para nosotros.
Gracias a nuestras amistades y vecinos de Avilés por estar presentes, por cada palabra de aliento, por los abrazos, por no dejarnos solos ni un solo instante. Sentir el calor de nuestra gente está siendo un pilar fundamental para nosotros.
Gracias a la sociedad en general y a la prensa por el respeto y la sensibilidad con que habéis tratado nuestra situación. El dolor se hace mucho más llevadero cuando se siente la empatía y el respeto de los demás.
Nunca olvidaremos vuestro afecto hacia Iyán.
¡Gracias infinitas!
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