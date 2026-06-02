Castrillón arranca la temporada de playas entre el respeto al mar y la falta de personal

Las playas de Castrillón estrenaron ayer el servicio de salvamento y socorrismo con la activación del plan SAPLA en las playas de concejo. Salinas y San Juan fueron los primeros arenales en los que se desplegó el servicio que operará de forma ininterrumpida entre las 11.30 y las 19.30 horas. Durante las dos primeras semanas de junio, la dotación a pie de playa será de seis profesionales que estarán apoyados por vehículos todoterreno, embarcaciones de rescate y puestos físicos que se están terminando de instalar. La atmósfera de la jornada estuvo inevitablemente marcada por la resolución de la búsqueda de Iyán Fariña, el joven avilesino desaparecido el pasado lunes. La localización de su cuerpo en las inmediaciones del espigón a primera hora de este mismo lunes mantuvo el clima de respeto y las miradas fijas en esa zona durante el arranque de la vigilancia.

Este dispositivo se mantendrá hasta el 12 de junio, fecha en la que se incorporará el grueso de la plantilla para cubrir el resto de playas del concejo hasta el 9 de septiembre, regresando luego al formato de retén de emergencia hasta el cierre definitivo del 30 de septiembre. Para esta campaña, el Ayuntamiento ha incrementado el personal en dos efectivos para prestar servicio con silla anfibia, lo que situará la plantilla óptima en 38 socorristas.

Mientras se completa el equipo, el personal restante se incorporará de forma anticipada entre el 9 y el 12 de junio para recibir instrucción específica. Por un lado, el Servicio de Emergencias ofrecerá un curso sobre el plan SAPLA que estará centrado en comunicaciones, prevención y rescate. Por otro lado, el Ayuntamiento también ha ofertado un curso de formación en soporte vital, valoración de accidentados, coordinación con el 112 y uso de materiales para personas heridas, entre otros temas.

Dificultad para cubrir las plazas de socorristas

El coordinador de salvamento de Castrillón, Ignacio Flórez, analizó a pie de playa las dificultades para cerrar el grupo de trabajo. "Hace un buen día para empezar y esperamos que todo discurra dentro de la normalidad", señaló, confirmando que el despliegue será gradual: "Hoy tenemos a dos personas en Salinas y dos en San Juan, pero mañana contaremos con tres en cada zona".

En cuanto al número de efectivos, Flórez mostró su preocupación por la falta de relevo en el sector, un problema compartido con otros municipios. "El trabajo no es atractivo para los jóvenes y no se está presentando la gente. Hace tres años venían entre 80 y 100 personas, pero este año tuvimos 42", detalló el coordinador, que concretó que el servicio de salvamento castrillonense cuenta con un total de 31 efectivos, siete menos de la plantilla ideal. Por ello, que hizo un llamamiento para la nueva convocatoria que se podría lanzar a lo largo de la presente semana o a principios de la siguiente.

Respecto a la primera jornada, Flórez explicó que el objetivo prioritario fue balizar zonas de baño seguras en la escalera uno de Salinas y en San Juan, previendo abrir una tercera en el centro del arenal "si el mar lo permite".

Respeto al mar y paseos en la orilla tras una semana trágica

El ambiente en el arenal reflejó la dualidad de un día soleado pero condicionado por las corrientes. No fueron muchos los que se atrevieron a darse el primer baño en una mañana de aguas revueltas. La actividad se concentró en la orilla, con paseos constantes desde La Peñona hasta el espigón para mojarse los pies y comprobar la temperatura.

Entre los usuarios, los uniformes naranjas aportaban tranquilidad, pero nadie olvidaba la prudencia. "Viendo que hay socorristas estás más seguro, pero yo no me fío. Si estoy solo, voy con cuidado", explicaba Nacho Blanco, ovetense que aprovechó la mañana para acercarse a la playa castrillonense.

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Por su parte, Andrea Fernández y Samuel Fárez reconocieron que "la gente no se atreve del todo a bañarse" y que "siempre hay que tenerle respeto a la mar". Ambos valoraron positivamente la intención municipal de adelantar el servicio a mediados de mayo de cara al próximo año para adaptarse a un clima que cada vez anticipa más el verano.