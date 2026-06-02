El Coro Promúsica y la Cuarentuna de Oviedo se citan en el XXXI Concierto de Primavera de Castrillón
La agrupación, dirigida por Pilar Mud y acompañada por Nicolás Fernández al piano, compartirá escenario con los veteranos de la Universidad de Oviedo en un recital con acceso libre y gratuito
La Iglesia de Santa María Madre de la Iglesia de Piedras Blancas se convertirá este sábado, 6 de junio, en el escenario de la 31.ª edición del Concierto de Primavera. Esta tradicional cita musical, consolidada como uno de los platos fuertes dentro de la programación cultural del segundo trimestre en el municipio, dará comienzo a las seis de la tarde con una propuesta que promete llenar el templo de melodías y veteranía.
El Coro Promúsica de Castrillón ejercerá una vez más como la agrupación anfitriona del encuentro. Bajo la dirección musical de Pilar Mud y con el respaldo al piano de Nicolás Fernández, la formación local compartirá protagonismo con un grupo invitado de excepción: la Cuarentuna de Oviedo. Esta formación, nacida en 2016 e integrada en la Asociación de Tunos Veteranos de la Universidad de Oviedo, forma parte oficial de la Asociación de Cuarentunas desde 2018 y aportará su característico estilo festivo y nostálgico a la velada.
El recital, que tendrá una duración aproximada de sesenta minutos, ofrece una oportunidad perfecta para disfrutar de la música coral e instrumental en directo. El acceso al concierto será completamente libre y gratuito hasta completar el aforo disponible del recinto.
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