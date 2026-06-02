De Harry Potter al ping-pong: el Local Juvenil de Castrillón despliega la programación de actividades para el mes de junio
Competiciones de futbolín, Monopoly o Uno se alternarán con conciertos y cine fórum en una agenda que arranca este viernes 5 de junio
El Local Juvenil de Castrillón se prepara para convertirse en el epicentro del ocio este mes con una variada programación que promete romper la rutina de jóvenes y familias. A partir de este viernes, el espacio transformará sus fines de semana en un dinámico punto de encuentro donde la competición, la música y la creatividad serán los grandes protagonistas.
El primer fin de semana arranca el viernes 5 de junio con una tarde estratégica en torno al juego Carcassone. Al día siguiente, el sábado 6 de junio, el centro acogerá un emocionante torneo de air-hockey, cerrando el domingo 7 de junio con una jornada dedicada a los juegos en familia.
La competición regresa el viernes 12 de junio con un torneo de futbolín, seguido el sábado 13 de junio por una partida colectiva de Monopoly. El domingo 14 de junio, a las 17:30 horas, será el turno del taller creativo Ecoarte en familia.
El ecuador del mes estará marcado por el torneo de parchís el viernes 19 de junio y el campeonato de ping-pong el sábado 20 de junio. Para el domingo 21 de junio, también a las 17:30 horas, se ha programado el concierto de la Escuela de Música PMAC.
El último fin de semana del mes comenzará el viernes 26 de junio con el juego de cartas Uno. El sábado 27 de junio se celebrará el cine fórum de Harry Potter, concluyendo la agenda el domingo 28 de junio con una nueva sesión de juegos en familia.
Las actividades de los viernes y sábados están dirigidas a jóvenes a partir de 12 años o sexto de Primaria, mientras que los domingos están abiertos a todos los públicos. Para las inscripciones, los interesados deben dirigirse al Instagram "@local.juvenil" o llamar al teléfono 665607155. Además, la sala de ocio del centro abre de lunes a domingo, de 17.00 a 21.00 horas.
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