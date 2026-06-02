Nuevo accidente en la carretera de La Plata: un coche volcado reaviva las quejas de los vecinos de Castrillón por el estado del firme

Un nuevo accidente de tráfico registrado a primera hora de esta mañana en la carretera AS-320, que conecta Avilés con Piedras Blancas, ha vuelto a poner el foco sobre la peligrosidad de esta vía. El siniestro se produjo a las 7.35 horas a la altura del kilómetro 4,300, en la curva más larga de este tramo. A esa hora, un vehículo que circulaba por la zona perdió el control y volcó en mitad de la calzada. Al lugar del incidente se desplazaron de inmediato dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, cuya rápida intervención regulando la circulación evitó que se produjeran nuevas colisiones. Como resultado, una mujer resultó herida de carácter leve y fue evacuada en ambulancia al Hospital Universitario San Agustín.

Un punto negro recurrente

Tal y como indicaron algunos vecinos, este accidente se ha producido en el mismo punto donde el pasado mes de noviembre se registró otro suceso de similares características, que se saldó con el vuelco de un vehículo. Los residentes de la zona de La Plata han vuelto a alzar la voz para denunciar el "lamentable" estado del firme en este tramo, con un asfalto "totalmente levantado y bacheado". Recientemente, el Partido Popular de Castrillón aseguró que iba a reiterar esta petición al Principado.

A la peligrosidad derivada del deterioro de la infraestructura se suma, según denuncian los propios vecinos, otra problemática recurrente durante los fines de semana: la celebración de carreras ilegales. Concretamente, los residentes señalan el trazado que discurre desde el Tanatorio de Avilés hasta el cruce de la N-632 (carretera de Piedras Blancas a Salinas). Debido a esto, el vecindario reclama "más vigilancia" y que se intervenga la calzada para reducir los incidentes.