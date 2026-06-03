El Ayuntamiento de Castrillón saca a licitación la reforma de la avenida Eysiness de Piedras Blancas por 200.000 euros
Los trabajos en la principal arteria del municipio tendrán un plazo de ejecución de cuatro semanas, entre mediados de agosto y de septiembre, y se centrarán en la rehabilitación del pavimento, la renovación de tuberías y el desbroce de la vía
El Ayuntamiento de Castrillón ha sacado a licitación las obras de pavimentación y mejora de un tramo de la avenida Eysines, la arteria principal de Piedras Blancas. El proyecto cuenta con un presupuesto base de 199.627 euros (IVA incluido) y se enmarca dentro del plan municipal para la renovación de las calzadas en los principales núcleos urbanos del concejo, un proyecto que también contempla actuaciones en Salinas y Raíces.
El objetivo principal de la intervención es rehabilitar la superficie de la calzada y optimizar la red de drenaje. Para ello, los trabajos técnicos abarcarán desde la reparación del firme y la intervención en las tuberías de distribución de agua hasta labores complementarias de desbroce y eliminación de maleza.
Las empresas interesadas en optar al contrato tienen de plazo hasta el próximo 22 de junio de 2026 para presentar sus propuestas de forma telemática a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Al día siguiente, el 23 de junio a las 12.00 horas, se procederá a la apertura de las ofertas económicas, apartado que representará el 80% de la puntuación total. Una vez decidida la adjudicación, se prevé que los trabajos tengan un plazo de ejecución de cuatro semanas, dando inicio el 17 de agosto y finalizando el 13 de septiembre.
Por otro lado, el contrato estipula que los trabajos cuenten con una garantía de sostenibilidad ambiental, de modo que la empresa adjudicataria deberá realizar una recogida de los residuos generados durante el transcurso de las obras.
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