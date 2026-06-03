Castrillón acoge una nueva campaña de donación de sangre del 10 al 12 de junio

Castrillón acogerá una nueva campaña de donación de sangre a partir del próximo miércoles 10 de junio, la cual se prolongará también durante los días 11 y 12 del mismo mes. Las jornadas están organizadas por la Federación de Donantes de Sangre y el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias, y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento.

Las unidades móviles para realizar las extracciones estarán ubicadas delante del Ayuntamiento, en Piedras Blancas. El horario de atención a los ciudadanos será de 9.00 a 14.00 horas por las mañanas, y de 16.00 a 21.00 horas por las tardes. Esta campaña se desarrolla bajo el lema oficial "Podría ser tu vida y cada gota cuenta".

Requisitos para donar sangre

Respecto a las condiciones para participar, la Federación de Donantes de Asturias señala que puede acudir cualquier persona sana mayor de 18 años que pese más de 50 kilos, sin anemia y tenga la tensión arterial dentro de los límites aceptables.

Noticias relacionadas

Asimismo, la organización recuerda que debe transcurrir un intervalo mínimo de dos meses entre cada extracción. Por razones de salud, el límite anual de donaciones está fijado en un máximo de seis veces para los varones y de cuatro veces para las mujeres.