Sabel Noriega, la castrillonense de 32 años con una enfermedad rara que ha sacado tres titulaciones universitarias: "Mis padres siempre me dijeron que no hay nada imposible"

Primero, trastornos visuales. Después, déficit auditivo severo. Ahora, alteraciones neurológicas y una debilidad muscular creciente que limita mucho su capacidad de caminar y moverse por su cuenta…

Sabel Noriega Iglesias tiene 32 años. Lleva tirando desde los 8 con una salud muy quebrantada. Sin embargo, gracias a una voluntad de hierro, ha podido trabajar durante cinco años en colegios públicos, disfrutando de lo que más le gusta en la vida: estar con gente y enseñar a los más pequeños.

En los últimos meses, el camino ha vuelto a ponérsele cuesta arriba… “Tengo muchos problemas de movilidad, de audición y de visión. Con los niños, que siempre me han gustado mucho, es como que me siento perdida”, explica esta vecina de Piedras Blancas (Castrillón) a LA NUEVA ESPAÑA, en el transcurso de un encuentro en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), adonde ha acudido a una revisión médica.

"No hay nada imposible"

Su madre, ante estas dificultades y otras, todos los días, con ocasión y sin ella, le repite:

-“No hay nada imposible”.

Y Sabel replica:

-“¿Con lo que tengo…?”.

Y entonces su padre une su voz a la de su madre, y le dicen a dúo:

-“Con lo que tienes, se tira para adelante”.

La animan a avanzar, pero la acompañan siempre. Se sabe respaldada y, entonces, llega más lejos…

Síntomas desde los 8 años

Segunda hija del matrimonio formado por Armando Noriega Fidalgo e Isabel Iglesias Cueva, Sabel Noriega Iglesias creció en medio de la más absoluta normalidad. Sin embargo, a los ocho años empezó a mostrar síntomas preocupantes, empezando por una sordera progresiva.

Un año más tarde llegó el diagnóstico: una enfermedad mitocondrial compatible con el síndrome de Kearns Sayre, patología rara que afecta, de promedio, a 16 personas de cada millón (hombres y mujeres por igual). Se caracteriza por trastornos oculares y cardíacos, dificultades para tragar, habla nasal, debilidad muscular en las extremidades o falta de coordinación (ataxia), entre otros signos.

“Ahí se abrió un mundo que no conocíamos, y que además no es fácil de transitar, porque no sabes qué camino va a tomar la enfermedad”, explican los padres de Sabel, quienes señalan que la enfermedad de su hija no es hereditaria, sino que probablemente está originada por una mutación embrionaria.

Sabel Noriega, en el HUCA / Irma Collín

Titulaciones universitarias e implante coclear

Sabel siempre ha tenido “una fuerza de voluntad grande”, puntualiza su madre. Una enorme constancia le permitió reunir un currículum muy considerable. Pese a los problemas de audición, estudió el grado en Logopedia, Educación Primaria con mención en Audición y Lenguaje y un máster en Trastornos de la Comunicación: Neurociencia de la Audición y Lenguaje. “Es como una hormiga, va poco a poco, poco a poco, y lo consiguió ella por esta manera de ser”, apunta Isabel Iglesias.

La pérdida de audición supuso un obstáculo no menor. Fue un fenómeno progresivo. A los 13 años, cuando el déficit auditivo se hizo muy intenso, se sometió a un implante coclear con muy pocas ganas. Sabel tenía muy normalizada su vida con los audífonos y era reacia al implante. Pero era menor de edad y la decisión la tomaron sus padres. “Ella me dijo: ‘¿Pero por qué me tengo que implantar?’. Tú misma dices que en la vida no hay nada imposible, igual me vuelve el oído otra vez”, relata la madre de Sabel.

Es grande el agradecimiento de la familia al equipo de Otorrino del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). “Nos llevaron de la mano, lo mismo que la Fundación Vinjoy y el programa de Atención Temprana. Cuando te ves en un mundo desconocido, esto no tiene precio”, indica Armando Noriega.

Aquellos momentos fueron “delicados”, apuntan los padres, pero Sabel se adaptó “perfectamente” al implante coclear y realizó sus estudios, ganó un premio literario, hizo muchas amistades…

Afectación neurológica

Otro “golpe grande” llegó hace seis años. “Empezamos a notar que la enfermedad le estaba afectando en el aspecto neurológico y que había una regresión que no esperábamos”, afirman Isabel Iglesias y Armando Noriega.

Y el último episodio relevante tuvo lugar el año pasado, con la aparición de problemas de motricidad y de vista que van a más. “En la visión noto una pérdida progresiva. Al principio no era necesaria una operación, pero finalmente en septiembre de 2025 tuvieron que operarme una catarata. Y ahora estamos viendo si va a ser necesario operar la otra”, testimonia Sabel.

La consecuencia de estos nuevos mazazos la resumen sus padres: “Sabel siempre fue y es una nena muy alegre. Se apuntaba a todo: a viajar, a estar con los amigos, a fiestas, a todo... ¿Qué pasa? Que esto que ha surgido ahora está bloqueándola”.

Más investigación y equipos multidisciplinares

Lo que más aprecia en la vida Sabel Noriega Iglesias es “estar rodeada de personas que tienen algo que aportarme”.Y lo que reclama a la sociedad para las personas que viven situaciones similares a la suya es, “lo primero, más investigación respecto a las enfermedades raras; y después, el apoyo que yo siempre he percibido en las personas que me rodean”.

Sus padres, por su parte, subrayan la necesidad de “diagnósticos cada vez más tempranos” para las enfermedades raras; y, después, para la edad adulta, “que haya equipos multidisciplinares que puedan ayudarles, porque son enfermedades tan sumamente peculiares que necesitas equipos que combinen varias especialidades; de lo contrario, muchas veces quedas en tierra de nadie”.

Acto seguido, Armando Noriega e Isabel Iglesias explican que, pese a las dificultades evidentes de su hija, no desean “meterla en una urna de cristal”, sino todo lo contrario: animarla a vivir y seguir recordándole, día tras día, que “no hay nada imposible”.