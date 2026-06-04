Retenciones en la Autovía del Cantábrico a la altura de Castrillón por el incendio de un coche

Susto en la autovía del Cantábrico. Un turismo sufrió un incendio a las 11.54 horas de este jueves cuando circulaba por la autovía A-8 a su paso por Castrillón. Concretamente, el suceso se produjo a la altura del kilómetro 408 en sentido Cantabria, cercano al núcleo poblacional de La Cangueta, Castrillón. Pese a las llamas, el incendio, originado por causas mecánicas, se saldó sin heridos.

Tal y como detalló la Guardia Civil, hasta el lugar del suceso se desplazaron de inmediato dos patrullas de la unidad de Tráfico de Gijón, así como efectivos de los Bomberos de Asturias, quienes lograron finalizar las labores de extinción de las llamas.

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Durante la intervención, los agentes del Instituto Armado señalizaron el lugar, afectando ligeramente a la circulación de la autovía, cuyo tráfico siguió adelante sin grandes afecciones para el resto de conductores.