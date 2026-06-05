Asturiana de Zinc anuncia un ERE para su personal fuera de convenio

Asturiana de Zinc (Azsa) ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La medida afectará a los trabajadores "fuera del convenio", es decir, mandos y personal de oficina fundamentalmente, que en total, en la planta de San Juan de Nieva, son más de 200. Por el momento se desconoce a cuántos empleados va a afectar una regulación que desde la compañía justifican por "la necesidad de iniciar un proceso de reestructuración que permita garantizar la viabilidad futura del proyecto industrial". "El alcance será limitado, con objeto de minimizar su impacto en el empleo, y enfocada especialmente en áreas ajenas a producción o mano de obra directa", señalan.

"La compañía ha analizado en los últimos meses diferentes alternativas en el ámbito organizativo para adaptarse a la evolución previsible del mercado y para dar respuesta a ineficiencias estructurales que se han identificado en la organización", explican a través de un comunicado. "El objetivo es alcanzar un acuerdo que permita combinar la sostenibilidad de la compañía con las mejores condiciones posibles para las personas afectadas. Las condiciones concretas serán objeto del proceso de negociación que ahora se inicia", agregan.

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Además, desde Azsa afirman que este proceso de reestructuración "es compatible con la revisión de áreas organizativas que requieren una adaptación para garantizar la viabilidad futura del proyecto industrial, y que se están abordando actualmente". "Las necesidades operativas y la adaptación de la estructura organizativa responden a realidades diferentes", concluyen.