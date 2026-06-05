Asturiana de Zinc anuncia un ERE para su personal fuera de convenio
La empresa justifica la medida por la necesidad de reestructurar la organización para garantizar su viabilidad futura, enfocándose en áreas ajenas a la producción
Asturiana de Zinc (Azsa) ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La medida afectará a los trabajadores "fuera del convenio", es decir, mandos y personal de oficina fundamentalmente, que en total, en la planta de San Juan de Nieva, son más de 200. Por el momento se desconoce a cuántos empleados va a afectar una regulación que desde la compañía justifican por "la necesidad de iniciar un proceso de reestructuración que permita garantizar la viabilidad futura del proyecto industrial". "El alcance será limitado, con objeto de minimizar su impacto en el empleo, y enfocada especialmente en áreas ajenas a producción o mano de obra directa", señalan.
"La compañía ha analizado en los últimos meses diferentes alternativas en el ámbito organizativo para adaptarse a la evolución previsible del mercado y para dar respuesta a ineficiencias estructurales que se han identificado en la organización", explican a través de un comunicado. "El objetivo es alcanzar un acuerdo que permita combinar la sostenibilidad de la compañía con las mejores condiciones posibles para las personas afectadas. Las condiciones concretas serán objeto del proceso de negociación que ahora se inicia", agregan.
Además, desde Azsa afirman que este proceso de reestructuración "es compatible con la revisión de áreas organizativas que requieren una adaptación para garantizar la viabilidad futura del proyecto industrial, y que se están abordando actualmente". "Las necesidades operativas y la adaptación de la estructura organizativa responden a realidades diferentes", concluyen.
- Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
- Tragedia en la variante de Avilés: un fallecido y dos heridos tras un brutal choque entre dos coches
- Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
- Sabel Noriega, la castrillonense de 32 años con una enfermedad rara que ha sacado tres titulaciones universitarias: 'Mis padres siempre me dijeron que no hay nada imposible
- Familiares y amigos dan en Avilés el último adiós a Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en Salinas: 'Ahora toca afrontar el duelo
- Carta abierta de la familia de Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en la playa de Salinas: 'Sentir el calor de nuestra gente está siendo un pilar fundamental para nosotros
- El calvario de Alfredo Cuervo, castrillonense de 44 años, con una enfermedad ultra rara: 'Los dedos de los pies se me mueven solos y eso me provoca muchísimo dolor
- La costera del bonito arranca en la rula de Avilés con un precio récord de 398 euros el kilo