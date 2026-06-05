Castrillón destina 157.000 euros para poner fin a los apagones en Salinas
El Ayuntamiento licita la reforma de la red eléctrica de la calle Galán, una obra que renovará el cableado y permitirá superar las inspecciones obligatorias además de lograr un consumo más eficiente
El Ayuntamiento de Castrillón ha puesto en marcha el proceso para la renovación completa de la instalación eléctrica del alumbrado público de la calle Galán, en Salinas. Este proyecto pretende poner fin a los cortes de luz y los apagones que se producían en la zona. Del mismo modo, también se busca obtener un consumo energético mucho más eficiente y equilibrado. El proyecto sale a concurso público con un presupuesto inicial de casi 157.000 euros (IVA incluido) y tendrá un plazo de ejecución de 42 días tras el inicio de las obras.
La reforma servirá para modernizar de forma integral los cuadros de mando, las protecciones y todo el cableado de la calle. De este modo, la red podrá superar las deficiencias técnicas que, hasta ahora, impedían que la instalación pasara con éxito las inspecciones oficiales obligatorias. Además de mejorar la seguridad y la estabilidad del servicio, el contrato incluye también una cláusula ecológica por la que la compañía que obtenga el contrato estará obligada a realizar una recogida selectiva y a reciclar los residuos generados.
Las empresas interesadas en optar a este contrato tienen de plazo hasta el próximo 23 de junio para presentar sus ofertas de forma electrónica. Para elegir a la ganadora, se valorará principalmente la oferta económica, que supondrá el 80 por ciento de la nota, mientras que el 20 por ciento restante se otorgará por un mayor plazo de garantía para la obra realizada.
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