CC OO plantea de nuevo ir a la huelga en Asturiana de Zinc para reclamar más personal

La federación de Industria de CCOO de Asturias ha anunciado este jueves su disposición de volver a convocar una huelga en Asturiana de Zinc (AZSA), después de que la empresa no se presentase a una reunión convocada en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) para resolver el conflicto laboral existente por la demanda de falta de personal en la factoría de San Juan de Nieva. La empresa, por su parte, defiende el comité de empresa como el espacio para dialogar sobre estos asuntos.

Este sindicato ya planteó el pasado mayo una huelga que posteriormente desconvocó. Eran paros de dos horas por día en junio, septiembre y octubre. El secretario general de la federación de Industria de CCOO de Asturias, Nacho Requena, explicó que la incomparecencia de la dirección de la planta supone una "falta de respeto" a la plantilla "ante una problemática tan grave" como es la falta de personal y el aumento de la carga de trabajo, una situación que considera que se verá agravada durante el verano.

La empresa, por su lado, señala que mantiene una actitud de diálogo permanente con la representación legal de las personas trabajadoras y aborda de forma habitual las cuestiones planteadas en el seno del comité de empresa —de hecho, en la reunión de esta semana, dice la empresa, CC OO no planteó ninguna cuestión—. "Dado que estos asuntos están siendo tratados con normalidad en los órganos de representación existentes, la empresa considera que el ámbito apropiado para su análisis y seguimiento es el propio comité de empresa y no un espacio externo como el Sasec".

Asamblea de trabajadores

En todo caso, CCOO anunció que convocará una asamblea con los 820 trabajadores de la fábrica de San Juan de Nieva en la que propondrá movilizaciones para forzar una negociación que ponga freno a la situación.

CCOO considera "especialmente inaceptable" que la empresa mantenga una política de destrucción de empleo industrial mientras pide apoyo público, un entorno favorable para invertir y el impulso de infraestructuras críticas en Asturias.

Noticias relacionadas

El sindicato ha recordado además que cuando en diciembre de 2021 se aprobó el expediente de regulación de empleo (ERE), la empresa dijo que el cambio tecnológico y la clausura de naves hacían que sobrara personal, pero que ya entonces se veía que la plantilla estaba al límite.