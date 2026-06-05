El Cupón Diario de la ONCE deja más de cien mil euros en Salinas
El vendedor Alejandro Serrano repartió 105.000 euros en tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno
El Cupón Diario de la ONCE dejó este jueves un pellizco de fortuna en Salinas, donde se repartieron 105.000 euros en el sorteo celebrado el 4 de junio. La suerte llegó de la mano de tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno, vendidos en el punto de venta que la organización tiene en la localidad castrillonense.
El encargado de repartir los premios fue el vendedor Alejandro Serrano Martín, que comercializó los tres cupones agraciados desde su puesto en Salinas. El premio supone una nueva alegría para la localidad, que suma así un importante reparto económico gracias a uno de los sorteos más populares de la ONCE.
El sorteo correspondía a uno de los cupones dedicados a la Semana del Medio Ambiente. El Cupón Diario pone en juego un premio principal de 500.000 euros al número y serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. En esta ocasión, parte de esa fortuna se quedó en Salinas.
- Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
- Tragedia en la variante de Avilés: un fallecido y dos heridos tras un brutal choque entre dos coches
- Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
- Sabel Noriega, la castrillonense de 32 años con una enfermedad rara que ha sacado tres titulaciones universitarias: 'Mis padres siempre me dijeron que no hay nada imposible
- Familiares y amigos dan en Avilés el último adiós a Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en Salinas: 'Ahora toca afrontar el duelo
- Carta abierta de la familia de Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en la playa de Salinas: 'Sentir el calor de nuestra gente está siendo un pilar fundamental para nosotros
- El calvario de Alfredo Cuervo, castrillonense de 44 años, con una enfermedad ultra rara: 'Los dedos de los pies se me mueven solos y eso me provoca muchísimo dolor
- La costera del bonito arranca en la rula de Avilés con un precio récord de 398 euros el kilo