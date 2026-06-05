El Cupón Diario de la ONCE deja más de cien mil euros en Salinas

El Cupón Diario de la ONCE dejó este jueves un pellizco de fortuna en Salinas, donde se repartieron 105.000 euros en el sorteo celebrado el 4 de junio. La suerte llegó de la mano de tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno, vendidos en el punto de venta que la organización tiene en la localidad castrillonense.

El encargado de repartir los premios fue el vendedor Alejandro Serrano Martín, que comercializó los tres cupones agraciados desde su puesto en Salinas. El premio supone una nueva alegría para la localidad, que suma así un importante reparto económico gracias a uno de los sorteos más populares de la ONCE.

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El sorteo correspondía a uno de los cupones dedicados a la Semana del Medio Ambiente. El Cupón Diario pone en juego un premio principal de 500.000 euros al número y serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. En esta ocasión, parte de esa fortuna se quedó en Salinas.