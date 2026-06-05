Habla el cuponero que repartió 105.000 euros en Salinas: "Cuando me enteré, me puse a llorar"
"Es una alegría enorme; y si supiera que quien lo recibe lo necesita, ya sería la hostia", asegura Alejandro Serrano Martín, vendedor de la ONCE con puesto en la avenida del Campón
"Cuando me enteré, me puse a llorar". A Alejandro Serrano Martín le tiembla la voz cuando se le pregunta qué sintió al saber que había repartido 105.000 euros en Salinas. "Es una alegría enorme. Y, si supiera que quien lo recibe lo necesita, ya sería la hostia", explica el cuponero de la ONCE, que tiene su punto de venta en el Alimerka de la avenida del Campón.
Serrano lleva "exactamente desde el 3 de diciembre" vendiendo el cupón. Antes, cuenta, había trabajado como comercial y repartidor para una conocida empresa de bebidas. "Yo sabía, y sé, que voy a repartir grandes premios", asegura este vecino de Las Vegas (Corvera), que este jueves ha cumplido parte de sus vaticinios: vendió tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno. "No sé quién es el agraciado, aunque puedo tener algún indicio. Eso sí, solo espero que lo disfrute y que le sirva", redunda.
Este viernes el corverano ya recibió la felicitación de numerosos clientes. "Con el paso de las horas la gente se va enterando y, claro, vienen a comprar", apunta Serrano, convencido de que su idilio con la fortuna acaba de empezar. "Sé que voy a dar un premio gordo. Tengo fe en que algún día daré un Extra", afirma el cuponero que ha dejado un buen pellizco en Salinas.
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