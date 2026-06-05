Humor y sátira social se citan este sábado en Pillarno con el estreno de "Vecinos"

El teatro regresa a Pillarno este segundo trimestre con la representación de "Vecinos", una obra de la compañía Teatro Kumen que se escenificará este sábado, 6 de junio, a las ocho de la tarde. El escenario será el teatro anexo a la iglesia, la cual abrirá sus puertas al público con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

La obra presenta un drama cómico en forma de sátira social con una duración de 90 minutos. A través del humor y la ironía, la trama explora la crudeza de las relaciones humanas entre personas de distintos estatus sociales y ofrece una mirada ácida sobre la convivencia y las barreras sociales.

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Emilia, Julio, Laura y Pablo son los cuatro protagonistas encargados de conducir un relato que busca tanto la risa como la reflexión del espectador.