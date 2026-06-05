Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Humor y sátira social se citan este sábado en Pillarno con el estreno de "Vecinos"

La compañía Teatro Kumen presenta este sábado a las ocho de la tarde en el anexo de la Iglesia una ácida comedia con entrada libre hasta completar aforo

Una obra de teatro en el teatro de Pillarno.

Una obra de teatro en el teatro de Pillarno. / A. C.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Christian García

Pillarno

El teatro regresa a Pillarno este segundo trimestre con la representación de "Vecinos", una obra de la compañía Teatro Kumen que se escenificará este sábado, 6 de junio, a las ocho de la tarde. El escenario será el teatro anexo a la iglesia, la cual abrirá sus puertas al público con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

La obra presenta un drama cómico en forma de sátira social con una duración de 90 minutos. A través del humor y la ironía, la trama explora la crudeza de las relaciones humanas entre personas de distintos estatus sociales y ofrece una mirada ácida sobre la convivencia y las barreras sociales.

Noticias relacionadas

Emilia, Julio, Laura y Pablo son los cuatro protagonistas encargados de conducir un relato que busca tanto la risa como la reflexión del espectador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
  2. Tragedia en la variante de Avilés: un fallecido y dos heridos tras un brutal choque entre dos coches
  3. Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
  4. Sabel Noriega, la castrillonense de 32 años con una enfermedad rara que ha sacado tres titulaciones universitarias: 'Mis padres siempre me dijeron que no hay nada imposible
  5. Familiares y amigos dan en Avilés el último adiós a Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en Salinas: 'Ahora toca afrontar el duelo
  6. Carta abierta de la familia de Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en la playa de Salinas: 'Sentir el calor de nuestra gente está siendo un pilar fundamental para nosotros
  7. El calvario de Alfredo Cuervo, castrillonense de 44 años, con una enfermedad ultra rara: 'Los dedos de los pies se me mueven solos y eso me provoca muchísimo dolor
  8. La costera del bonito arranca en la rula de Avilés con un precio récord de 398 euros el kilo

Humor y sátira social se citan este sábado en Pillarno con el estreno de "Vecinos"

Humor y sátira social se citan este sábado en Pillarno con el estreno de "Vecinos"

Las listas provisionales de las escuelas infantiles de Castrillón dejan 52 alumnos admitidos para el próximo curso

Las listas provisionales de las escuelas infantiles de Castrillón dejan 52 alumnos admitidos para el próximo curso

Castrillón destina 157.000 euros para poner fin a los apagones en Salinas

Mil kilos de leche en polvo para Tinduf: Castrillón materializa su ayuda humanitaria a los campamentos saharauis

El Cupón Diario de la ONCE deja más de cien mil euros en Salinas

El Cupón Diario de la ONCE deja más de cien mil euros en Salinas

Vecinos de Piedras Blancas aprueban la reforma de la avenida Eysines: "Cuanto antes, mejor"

El Coro Promúsica y la Cuarentuna de Oviedo se citan en el XXXI Concierto de Primavera de Castrillón

El Coro Promúsica y la Cuarentuna de Oviedo se citan en el XXXI Concierto de Primavera de Castrillón

Retenciones en la Autovía del Cantábrico a la altura de Castrillón por el incendio de un coche

Retenciones en la Autovía del Cantábrico a la altura de Castrillón por el incendio de un coche
Tracking Pixel Contents