Las listas provisionales de las escuelas infantiles de Castrillón dejan 52 alumnos admitidos para el próximo curso
El Carbayo y El Texu se reparten las plazas a partes iguales, con 26 menores seleccionados en cada centro
Tras el periodo de alegaciones, finalizado este lunes, las listas definitivas se publicarán el miércoles 10 de junio
Las escuelas infantiles del municipio de Castrillón han publicado las listas provisionales de alumnos admitidos y no admitidos para el próximo curso escolar 2026-2027. En total, 52 menores han obtenido plaza en los centros públicos del concejo, distribuidos a partes iguales con 26 solicitudes aceptadas en El Carbayo y otros 26 en El Texu. Tras finalizar el plazo de alegaciones este lunes 1 de junio, las listas definitivas se darán a conocer el próximo miércoles 10 de junio a través del tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento, así como en las propias escuelas.
En la escuela infantil El Carbayo, los 26 alumnos admitidos se dividen en siete menores nacidos en 2026, doce nacidos en 2025 y siete nacidos en 2024. Por su parte, la lista de espera de este centro queda compuesta por siete solicitudes que no han sido admitidas: tres correspondientes a niños en periodo de gestación, dos nacidos en 2025 y otros dos del año 2024.
En cuanto a la escuela infantil El Texu, las 26 plazas adjudicadas corresponden a diez menores nacidos en 2026, diez nacidos en 2025 y seis nacidos en 2024. En el apartado de no admitidos, el centro registra seis solicitudes en lista de espera, concretamente cinco de niños no nacidos y una de un menor nacido en el año 2025.
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