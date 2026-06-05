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Mil kilos de leche en polvo para Tinduf: Castrillón materializa su ayuda humanitaria a los campamentos saharauis

El cargamento va destinado a la daira de Agüenit, el municipio de refugiados con el que el concejo está hermanado, para abastecer a la población de un alimento considerado básico y de primera necesidad

Los mil kilos de leche en polvo, tras su llegada a Tinduf.

Los mil kilos de leche en polvo, tras su llegada a Tinduf. / A. C.

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Christian García

Piedras Blancas

Los refugiados saharauis de la daira de Agüenit, en Tinduf (Argelia), han recibido casi mil kilos de leche en polvo enviados desde Castrillón. El cargamento, que salió de Asturias casi un mes atrás dentro de un envío de ayuda humanitaria, acaba de llegar a un destino en el que este alimento es considerado un producto básico y de primera necesidad.

Castrillón es uno de los municipios asturianos que colaboran con la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, entidad que se ha encargado de adquirir la leche en polvo y de gestionar su transporte hasta el norte de África.

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La idea de esta iniciativa se gestó en enero de 2025. En esa fecha, el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, viajó a los campamentos de refugiados junto a una delegación asturiana compuesta por representantes del Gobierno del Principado, la Junta General, la Universidad de Oviedo y agentes sociales. Dicho viaje coincidió, además, con el trigésimo aniversario de los primeros hermanamientos entre ayuntamientos asturianos y los campamentos saharauis, un vínculo al que ya se han sumado 28 concejos. El objetivo de la visita, detalló el regidor municipal, era comprobar las necesidades de los refugiados y revisar los proyectos financiados por las instituciones asturianas a lo largo de las últimas tres décadas.

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