Vecinos de Piedras Blancas aprueban la reforma de la avenida Eysines: "Cuanto antes, mejor"

Las obras de mejora de la avenida Eysines, la arteria principal de Piedras Blancas, ya tienen hoja de ruta con el inicio de su primera fase, la cual va desde la Casa Consistorial hasta el cruce de la calle Arnaldo. El Ayuntamiento de Castrillón ha iniciado el proceso de licitación para pavimentar y renovar un tramo de unos 250 metros de la principal vía del municipio con una inversión de 199.627 euros, una actuación que los vecinos y comerciantes consideran urgente por las molestias que sufren debido al mal estado del asfalto.

El estado actual del pavimento genera un malestar evidente entre quienes transitan la zona a diario. Agustín Galán, vecino de Piedras Blancas, calificó la intervención como "maravillosa" y recalcó que la imagen de la entrada del municipio es "lamentable". En ese sentido, Galán declaró que la situación es "una vergüenza" desde el inicio de la avenida. Por ello, y pese a que los trabajos se llevarán a cabo en verano, Galán afirmó que "no es ningún problema". "Da igual cuando se hagan las obras, siempre son molestas. Cuanto antes se haga, mejor", concluyó.

Baches en la avenida Eysines / Christian García

Conductores, comerciantes, vecinos... Para muchos de ellos, la circulación diaria se ha convertido en una carrera de obstáculos. Pablo Pinto señaló que su tránsito por la zona le obliga a "ir esquivando" los baches y criticó que también hay "aceras en mal estado". En la misma línea se pronunció Andrea Arenas, trabajadora de una autoescuela cercana, quien definió el proyecto como "perfectamente necesario". De hecho, Arenas afirmó que "constantemente" se lleva "sustos" por el fuerte ruido que provocan los vehículos al superar los baches: "La carretera está encima. Cada vez que un vehículo grande pasa por encima de uno, retumba todo". Además, Arenas advirtió del riesgo que supone para la integridad de los coches.

Un afectado directo de esto es Adrián Martínez, repartidor que afirma ir con cuidado cada vez que accede a Piedras Blancas. "Hay baches que son bastante grandes. Por suerte la mayoría ya los conocemos y reducimos, pero es habitual ver a muchos conductores esquivando en el último momento y es un peligro", confesó Martínez, para quien estas actuaciones conllevan mucho riesgo, puesto que "si alguien en sentido contrario se asusta puede pegar un volantazo y podría suponer un susto importante".

Cuatro semanas de ejecución

La intervención técnica de esta primera etapa se centrará en rehabilitar la superficie de la calzada y optimizar la red de drenaje, incluyendo la reparación de tuberías de distribución de agua y tareas de desbroce. Las empresas que deseen optar a este contrato tienen de plazo hasta el próximo 22 de junio de 2026 para presentar sus propuestas. La mesa de contratación abrirá las ofertas económicas el 23 de junio, un apartado que decidirá el 80 por ciento de la puntuación para la adjudicación.

Baches en la avenida Eysines / Christian García

Si los plazos administrativos se cumplen según lo previsto, las máquinas empezarán a trabajar el 17 de agosto. El proyecto tiene un plazo de ejecución de cuatro semanas, por lo que este tramo de la avenida Eysines debería estrenar su nueva imagen el 13 de septiembre. Además, el contrato obliga a la constructora a cumplir con garantías de sostenibilidad ambiental, encargándose de la recogida de todos los residuos generados durante las obras.

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Este proyecto integral de renovación viaria continuará en el futuro con una segunda fase, que extenderá los trabajos desde el cruce de Arnaldo hasta el Ventorrillo. Esta posterior etapa del plan municipal completará la mejora de las comunicaciones urbanas al contemplar también la renovación de las calzadas en El Campón y Ramón y Cajal en Salinas y Juan de Austria, Raíces Nuevo.