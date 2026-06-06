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Buscan por tierra y aire a un hombre de 81 años desaparecido en Piedras Blancas

Un helicóptero, drones, perros y agentes participan en las labores de rastreo en la zona de Las Murias.

Helicóptero de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Helicóptero de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

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Saúl Fernández

Saúl Fernández

Alarma en Castrillón. Los servicios de emergencia buscan desde primera hora de esta tarde a un hombre de 81 años desaparecido en la zona de Las Murias, en Piedras Blancas. En el dispositivo de rastreo participan efectivos de la Guardia Civil, del 112 y de la Policía Local.

El dispositivo se activó a las 15.50 horas. Fue entonces cuando la familia del desaparecido alertó de su ausencia. Para tratar de localizarlo, la Guardia Civil ha puesto en marcha a dos patrullas de seguridad ciudadana, una del Seprona, el helicóptero y los guías caninos, además de personal del grupo de montaña. El 112 ha activdado a la unidad canina y de drones de los bomberos. Asimismo, también están trabajando de manera activa efectivos de la Policía Local de Castrillón.

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La desaparición ha tenido lugar en la zona de Las Murias, un barrio alejado del centro de Piedras Blancas en el que abundan las zonas verdes y forestales.

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