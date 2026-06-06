Buscan por tierra y aire a un hombre de 81 años desaparecido en Piedras Blancas

Alarma en Castrillón. Los servicios de emergencia buscan desde primera hora de esta tarde a un hombre de 81 años desaparecido en la zona de Las Murias, en Piedras Blancas. En el dispositivo de rastreo participan efectivos de la Guardia Civil, del 112 y de la Policía Local.

El dispositivo se activó a las 15.50 horas. Fue entonces cuando la familia del desaparecido alertó de su ausencia. Para tratar de localizarlo, la Guardia Civil ha puesto en marcha a dos patrullas de seguridad ciudadana, una del Seprona, el helicóptero y los guías caninos, además de personal del grupo de montaña. El 112 ha activdado a la unidad canina y de drones de los bomberos. Asimismo, también están trabajando de manera activa efectivos de la Policía Local de Castrillón.

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La desaparición ha tenido lugar en la zona de Las Murias, un barrio alejado del centro de Piedras Blancas en el que abundan las zonas verdes y forestales.