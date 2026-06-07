Los motivos tras el ERE planteado por Asturiana de Zinc: un relevo generacional y las políticas de ahorro de la multinacional Glencore

La regulación de empleo de los trabajadores fuera de convenio de la compañía Asturiana de Zinc (Azsa), cuya propuesta presentó este viernes su dirección a los representantes de los trabajadores, se fundamenta sobre dos elementos principales: por un lado, la activación de la política de ahorro de costes que promueven los dueños de la fundidora de zinc –la corporación anglosuiza Glencore– y, por otro, poner en práctica un relevo generacional en la planta de San Juan de Nieva.

Con este ERE, la compañía castrillonense se ha hecho eco del planteamiento que verbalizó hace unos meses el empresario Gary Nagle, el primer ejecutivo de Glencore. Dijo: “Una revisión exhaustiva de nuestra cartera de activos industriales identificó oportunidades para simplificar nuestra estructura operativa industrial, optimizar la gestión y los sistemas de información de los distintos departamentos, y reforzar la excelencia técnica y el enfoque operativo”. Es decir, defendió una reorganización del trabajo.

Azsa, a través de una nota oficial, lo que dijo a este respecto fue que la compañía había “analizado en los últimos meses diferentes alternativas en el ámbito organizativo para adaptarse a la evolución previsible del mercado y para dar respuesta a ineficiencias estructurales que se han identificado en la organización”. Y añadió: “En este contexto, se ha visto en la necesidad de iniciar un proceso de reestructuración que permita garantizar la viabilidad futura del proyecto industrial”.

“Se trata de una reestructuración de alcance limitado con objeto de minimizar su impacto en el empleo, y enfocada especialmente en áreas ajenas a producción o mano de obra directa”, explica la compañía en la misma comunicación oficial. Lo que no explica es el número de trabajadores fuera de convenio afectados por el nuevo ERE. Estos empleados tienen contratos individuales y, por regla general, desempeñan funciones de mando o responsabilidad en los distintos departamentos de la planta.

En todo caso, los pasos que falta dar son el nombramiento de los delegados negociadores, tanto por parte de la empresa como de los sindicatos. Se da además la circunstancia de que una veintena de empleados con puestos en las oficinas centrales de Madrid, en Torre Picasso, deberán decidir si se sienten representados por el comité de fábrica durante la negociación o si, por el contrario, designan una representación propia. Tras el nombramiento de los delegados se abrirá un periodo de consultas que se prolongará durante 30 días.

Nave E de electrólisis

Esta situación que llega ahora a la factoría de San Juan de Nieva, en Castrillón, tiene una peculiaridad local: el expediente de regulación de empleo que Azsa pactó en 2021 con los sindicatos mayoritarios del comité de empresa, Unión Sindical Obrera (USO) y Sindicato Independiente de Trabajadores de Asturiana de Zinc (SITAZ). Aquel acuerdo contemplaba la amortización progresiva de 95 puestos de trabajo hasta 2030, vinculados a la puesta en marcha de la nueva Nave E de electrólisis, una inversión superior a 100 millones de euros destinada a sustituir las antiguas naves A y B y a mejorar la eficiencia de la producción.

Eso, precisamente, está en el origen de un conflicto laboral denunciado por Comisiones Obreras (CC OO). Este sindicato -minoritario en el comité-, sostiene que la reducción de plantilla ha provocado una falta de personal en distintos departamentos de la fábrica y por eso solicitó a las asambleas convocar una huelga en Azsa. Y obtuvo la confirmación. Esta misma semana había reunión en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) que terminó sin acuerdo. A las puertas del organismo, el secretario de la federación de Industria de CCOO de Asturias, Nacho Requena, aseguró que la empresa había agotado la bolsa de empleo de Asturiana de Zinc, es decir, que ya no disponía de margen para cubrir nuevas necesidades de personal.