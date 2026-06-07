Prosigue la búsqueda del hombre de 80 años desaparecido en Castrillón
Efectivos de los Servicios de Emergencia y la Guardia Civil rastrean la zona noreste del concejo
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A. F. V.
Prosigue la búsqueda del hombre desaparecido este sábado en Castrillón. Efectivos de los servicios de emergencia prosiguen desde esta mañana con las labores de rastreo de un hombre de 80 años en la zona de Piedras Blancas.
El dispositivo se centra en la parte noreste del concejo, fundamentalmente en la zona de Las Murias y también en el entorno de Arnao, Salinas y Bayas.
En el dispositivo participa personal de los Bomberos y de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo con el helicóptero.
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