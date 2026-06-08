La Casona de Arnao busca nuevo futuro: abre un proceso para captar inversores y proyectos de rehabilitación

La Casona de Arnao, uno de los inmuebles patrimoniales más singulares del litoral asturiano, ha iniciado un proceso privado de concurrencia competitiva para atraer inversores y seleccionar un proyecto que defina el futuro del histórico edificio situado junto al mar Cantábrico, en el concejo de Castrillón.

Más que una venta convencional, los actuales propietarios plantean un procedimiento para seleccionar la propuesta "más solvente" desde el punto de vista técnico, económico y patrimonial para uno de los enclaves con mayor valor histórico de la costa asturiana.

La propiedad incluye la histórica casona vinculada a la antigua Real Compañía Asturiana de Minas y una amplia finca situada entre las playas de Arnao y El Dólar. El conjunto se asienta sobre una parcela de alrededor de 21.000 metros cuadrados y cuenta con una edificación de unos 1.800 metros cuadrados sobre rasante, según los datos difundidos durante el anterior proceso de comercialización.

Los promotores de la iniciativa explican que entre los posibles usos que podrían analizarse figuran proyectos residenciales de baja densidad, establecimientos de alojamiento singular, iniciativas vinculadas al bienestar y al turismo de calidad, así como equipamientos culturales, científicos o dotacionales compatibles con la protección patrimonial del entorno. No obstante, recuerdan que cualquier propuesta deberá superar las correspondientes verificaciones urbanísticas, patrimoniales, técnicas y sectoriales.

"La Casona de Arnao exige un proyecto capaz de ordenar un enclave excepcional con solvencia técnica, sensibilidad patrimonial y respeto por Asturias", señalan los responsables de la operación.

El proceso se desarrollará de forma confidencial y por fases. Los interesados deberán acreditar su perfil inversor, firmar acuerdos de confidencialidad y acceder progresivamente a la documentación técnica antes de presentar sus propuestas finales.

La operación está coordinada por Asturias Relocation & Legal Globe, con asesoramiento estratégico de Alejandro García Villanueva, de Gabinete Aguilar, y del estudio de arquitectura A-9.

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La apertura de este procedimiento supone un nuevo intento de encontrar una salida para uno de los inmuebles más representativos del patrimonio industrial asturiano. Levantada en el siglo XIX como residencia de los directivos de la Real Compañía Asturiana de Minas, la casona ocupa una ubicación privilegiada frente al Cantábrico y junto al histórico complejo minero de Arnao, considerado el primer pozo minero submarino de España.