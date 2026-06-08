Castrillón busca coche nuevo: contratará dos vehículos para Obras y Servicios

Castrillón busca coche. El Ayuntamiento ha iniciado el proceso de licitación para el contrato de suministro de vehículos destinados al departamento de Obras y Servicios del municipio, para lo cual se destinará un presupuesto de 159.962 euros, impuestos incluidos. El Consistorio, además, busca dos tipos de vehículos: una pick-up y un furgón.

Con el objetivo de optimizar la eficiencia de los servicios municipales de mantenimiento urbano y alumbrado público, el suministro se ha estructurado en dos lotes independientes a los que los licitadores podrán postularse de manera individual o conjunta. El primero es un vehículo industrial todoterreno tipo pick-up con tracción insertable, que llevará integrado de forma fija un equipo de elevación articulado. La cesta debe estar debidamente aislada para trabajos en redes eléctricas y alumbrado público. Para este vehículo se destinarán 109.989 euros. El segundo vehículo que busca el Consistorio castrillonense es un comercial ligero tipo furgón cerrado de media/alta capacidad, que debe estar optimizado para el transporte logístico ordinario de materiales de construcción, herramientas de gran volumen, maquinaria municipal ligera y escombros de las brigadas de mantenimiento. Esta contratación tiene un presupuesto de 49.973 euros.

Una pick-up y un furgón para Obras y Servicios

El plazo de ejecución de los trabajos comenzará provisionalmente el 1 de septiembre de 2026 y se extenderá durante 70 días. Las observaciones del pliego técnico estipulan un plazo máximo de entrega de los vehículos de 10 semanas, sujeto a las mejoras que planteen las empresas en sus ofertas. El contrato no prevé la posibilidad de prórrogas ni modificaciones posteriores.

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Las empresas interesadas en participar deberán tramitar sus ofertas exclusivamente de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El acto de apertura de las ofertas económicas tendrá lugar el 23 de junio de 2026.