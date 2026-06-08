Castrillón organiza un "first dates" entre empresarios y gente que busca empleo

El Ayuntamiento de Castrillón organiza este jueves a las 11.00 horas un “first dates” para que empresas y personas en búsqueda de empleo puedan conocerse. La iniciativa, que surge de la concejalía de Servicios Sociales y cuenta con la colaboración de la consejería de Derechos Sociales y Bienestar, se llama "Speed Networking" y tendrá lugar en la Casa de Encuentro de la Mujer de Piedras Blancas.

El evento está orientado a fomentar el contacto directo entre empresas, profesionales y personas en búsqueda activa de empleo o nuevas oportunidades de colaboración. Se desarrollará en formato de entrevistas rápidas, donde los participantes podrán presentarse, intercambiar información clave y establecer conexiones profesionales. Este sistema permite optimizar el tiempo y favorecer la creación de redes de contacto de manera ágil y eficaz. En esta edición participan empresas como IKEA, Alcampo, Adecco, Ausolan, Blendio, Control-V y Vidal Confiterías.

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Entrevistas rápidas para buscar empleo

El evento está abierto a todas las personas desempleadas del concejo que quieran participar. Debido a la limitación de aforo, es necesario que se inscriban previamente en los servicios sociales municipales de Piedras Blancas antes del día de celebración del evento. La iniciativa estará dinamizada por el Secretariado Gitano en el marco del Proyecto Local de Incorporación Social que se lleva a cabo desde los servicios sociales municipales. Esta iniciativa es una de las acciones que se realizan en este proyecto, que comenzó en el mes de marzo, para apoyar en la búsqueda de empleo a personas empadronadas en Castrillón a través de sesiones de orientación laboral, formación y acciones de prospección laboral.