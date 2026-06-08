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Concluye sin éxito la tercera jornada de búsqueda del hombre desaparecido en Castrillón

La búsqueda se ha llevado a cabo por la costa castrillonense y por la zona noreste del municipio

Dispositivo de búsqueda

Dispositivo de búsqueda / 112

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A. F. V.

Sin resultados. Así ha concluido la tercera jornada de búsqueda del hombre que lleva desaparecido desde el sábado en Castrillón. Los servicios de emergencia habían retomado las labores de rastreo a las 9.00 horas de hoy por tierra, mar y aire. Los trabajos se prolongaron durante doce horas y se retomarán mañana.

En el dispositivo de búsqueda de este lunes participaron el helicóptero de la Guardia Civil, el del 112 y el Helimer de Salvamento Marítimo, así como el equipo de drones de los Servicios de Emergencia. También se movilizó a la patrullera de la Guardia Civil y una embarcación de Cruz Roja. Por tierra participaron efectivos de los bomberos, de la Benemérita y de la Cruz Roja. Asimismo, agentes del equipo de la Policía Judicial de Avilés, encargados de la instrucción de las diligencias, están llevando a cabo la investigación y visionando cámaras y realizando gestiones que puedan aportar algún dato sobre el paradero del desaparecido, que dejó una nota de despedida a la familia.

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La búsqueda se ha llevado a cabo por la costa castrillonense y por la zona noreste del municipio.

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