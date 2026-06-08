Concluye sin éxito la tercera jornada de búsqueda del hombre desaparecido en Castrillón
La búsqueda se ha llevado a cabo por la costa castrillonense y por la zona noreste del municipio
A. F. V.
Sin resultados. Así ha concluido la tercera jornada de búsqueda del hombre que lleva desaparecido desde el sábado en Castrillón. Los servicios de emergencia habían retomado las labores de rastreo a las 9.00 horas de hoy por tierra, mar y aire. Los trabajos se prolongaron durante doce horas y se retomarán mañana.
En el dispositivo de búsqueda de este lunes participaron el helicóptero de la Guardia Civil, el del 112 y el Helimer de Salvamento Marítimo, así como el equipo de drones de los Servicios de Emergencia. También se movilizó a la patrullera de la Guardia Civil y una embarcación de Cruz Roja. Por tierra participaron efectivos de los bomberos, de la Benemérita y de la Cruz Roja. Asimismo, agentes del equipo de la Policía Judicial de Avilés, encargados de la instrucción de las diligencias, están llevando a cabo la investigación y visionando cámaras y realizando gestiones que puedan aportar algún dato sobre el paradero del desaparecido, que dejó una nota de despedida a la familia.
La búsqueda se ha llevado a cabo por la costa castrillonense y por la zona noreste del municipio.
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