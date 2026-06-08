Sin éxito en el segundo día de búsqueda del desaparecido en Castrillón
La segunda jornada de búsqueda del octogenario desaparecido en Piedras Blancas concluyó ayer sin éxito. Efectivos de los servicios de emergencia prosiguen desde la mañana del domingo las labores de rastreo de un hombre de 80 años al que se vio por última vez el sábado, y que dejó una nota de despedida a sus familiares. La zona de rastreo se había centrado inicialmente en Piedras Blancas, más concretamente en el entorno de Las Murias. Si bien, ayer se decidió ampliarla también a la zona noreste del municipio, especialmente a las inmediaciones de Arnao, Salinas y Bayas.
Como en la jornada del sábado, en el dispositivo de búsqueda participó personal de los Bomberos y de la Guardia Civil, así como miembros de Salvamento Marítimo con el helicóptero Helimer. El importante despliegue de medios generó gran expectación entre los vecinos, máxime teniendo en cuenta que hace dos semanas también se movilizaron numerosos efectivos para encontrar al joven Iyán Fariña, que falleció ahogado en Salinas.
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