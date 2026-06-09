El Ayuntamiento de Castrillón invertirá casi 100.000 euros en mejoras clave para el polideportivo y la piscina de Piedras Blancas

El Ayuntamiento de Castrillón ha sacado a licitación el contrato para la renovación del polideportivo municipal de Piedras Blancas, una actuación que cuenta con un presupuesto de 49.586,77 euros con impuestos incluidos y que se deberá ejecutar en el plazo de un mes a partir del 15 de julio. El objetivo prioritario de este proyecto es poner a punto una superficie que actualmente presenta un deterioro evidente. Tal y como señala el informe, este desgaste es la consecuencia directa de la altísima intensidad de uso que soporta la instalación, la cual permanece activa de manera ininterrumpida desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche de lunes a sábado, y de nueve de la mañana a tres de la tarde los domingos. A esta importante remodelación se sumará también, de manera paralela, una inversión urgente de unos 48.400 euros para modernizar el sistema eléctrico de la piscina municipal.

Para revertir esta situación, la pista central será el foco principal de los trabajos. Su infraestructura reclama desde hace tiempo una intervención profunda, por lo que el parqué será reparado, acuchillado, lijado y barnizado, incluyendo la reposición de las tablillas dañadas y la aplicación de tratamientos preventivos en las zonas que puedan estar afectadas por la polilla. En contraste, la sala polivalente, al haber estado sometida a una exigencia mucho menor durante estas largas jornadas, solo requerirá un lijado y barnizado para renovar su imagen. La reforma concluirá con los trabajos de acabado y personalización visual. En el círculo central de la pista se procederá a la renovación del escudo del Ayuntamiento de Castrillón, así como de los logotipos del Patronato Municipal de Actividades Deportivas y de Castrillón Deporte.

Finalmente, el espacio se adaptará para la convivencia de múltiples disciplinas mediante el delineado de sus líneas de juego, que utilizarán un código cromático específico: el fútbol sala y el balonmano compartirán el color amarillo; el baloncesto central se pintará en verde, mientras que el transversal contará con tres pistas blancas y dos líneas de triple para "minibasket" en negro; por su parte, el voleibol central y transversal se identificarán con el azul, quedando el color rojo reservado para la pista central de tenis.

Mejoras en la piscina municipal

Por otro lado, se llevará a cabo una segunda obra en las instalaciones deportivas de Castrillón, concretamente en la piscina municipal de Piedras Blancas, la cual será clave para la seguridad de la infraestructura y que consistirá en la renovación de las cabinas de protección del centro de transformación. Este proyecto, que cuenta con una inversión de 40.000 euros más IVA (aproximadamente 48.000 euros) surge debido a la obsolescencia de los equipos actuales, que superan los 25 años de antigüedad. El principal enemigo de esta infraestructura eléctrica de alta tensión ha sido el propio entorno de la piscina, donde la constante y elevada humedad ambiental ha provocado una corrosión progresiva y un envejecimiento irreversible en los componentes que el mantenimiento ordinario ya no puede frenar.

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Los últimos informes técnicos hicieron saltar las alarmas al detectar descargas parciales y una grave degradación en los materiales aislantes y las conexiones. Esto se traduce en un riesgo real de apagones y en la imposibilidad de reparar el sistema si se produce una avería grave, ya que al tratarse de equipos tan longevos, la búsqueda de piezas de recambio se complica. Para cortar de raíz este peligro y garantizar que el suministro eléctrico de la piscina no sufra interrupciones, se sustituirá por completo todo el equipamiento interno por nuevas celdas blindadas de última generación, diseñadas específicamente para resistir los ambientes húmedos y asegurar un funcionamiento totalmente seguro.